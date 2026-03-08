ATP Indian Wells live: Jannik Sinner vs. Denis Shapovalov im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft heute in der dritten Runde des ATP-Masters-Turniers in Indian Wells auf Denis Shapovalov. Das Match gibt es ab ca. 22:30 Uhr MEZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW sowie in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.03.2026, 09:18 Uhr

Mit unterschiedlichem Frische-Level dürften Jannik Sinner und Denis Shapovalov beim ATP-Masters-Turnier in Indian Wells in ihr Drittrunden-Duell gehen. Während der Südtiroler gegen den Tschechen Dalibor Svrcina gerade mal zwei Spiele abgeben musste, stand der Kanadier beim Match gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry, in dem er im Tiebreak des dritten Satzes triumphieren konnte, mehr als zweieinhalb Stunden auf dem Platz.

Zuversicht dürfte Shapovalov in die Auseinandersetzung gehen, schließlich kann der 26-Jährige mit seinem Erfolg bei den Australian Open 2021 auf eine ausgeglichene Bilanz zurückblicken, auch wenn das Momentum mit dem Erfolg bei den letztjährigen US Open für den Weltranglisten-2. aus Italien spricht.

Sinner vs. Shapovalov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Denis Shapovalov gibt es ab ca. 22:30 Uhr MEZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

