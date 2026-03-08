ATP Indian Wells: Effizienter Zverev besiegt Nakashima erneut

Alexander Zverev hat auch die sechste Begegnung mit Brandon Nakashima gewonnen. Der Deutsche musste sich beim 7:6 (2) 5:7 und 6:4 in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aber ordentlich strecken.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.03.2026, 21:47 Uhr

Ab wann steigt ein Kontrahent in die Riege der „Lieblingsgegner“ auf? Nun: Brandon Nakashima hat bei Alexander Zverev dafür die besten Aussichten. Denn auch das sechste Treffen der beiden ging an die deutsche Nummer eins. Diesmal in Runde drei des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells mit 7:6 (2) 5:7 und 6:4.

Dabei hat Brandon Nakashima einen richtig guten Tag erwischt, erarbeitete sich früh Breakchancen, schlug darüber hinaus bärenstark auf. Und musste vor allem im Tiebreak des ersten Satzes erkennen, dass er eben nicht ganz an die Klasse eines Alexander Zverev herankommt. Bei dem halt in den entscheidenden Phasen auf eines immer Verlass ist: den Aufschlag.

Zverev im dritten Satz als Aufschläger fast makellos

So dachte man zumindest bis zum 5:5 im zweiten Satz. Denn da gelang Nakashima endlich das erste Break - Chancen hatte der US-Amerikaner ausreichend. Zverev bis zu diesem Zeitpunkt noch keine. Und der US-Amerikaner servierte humorlos aus.

In der Entscheidung hatte Zverev dann endlich seine ersten Möglichkeiten als Rückschläger, schaffte es aber nicht, diese zum 2:0 zu nutzen. Andererseits steigerte sich der gebürtige Hamburger in seinen Aufschlagspielen merklich, ließ Nakashima im Gegensatz zu den ersten beiden Sätzen keine Chance. Und nutzte selbst seine zweite Chance auf den Matchgewinn.

Damit steht Alexander Zverev also im Achtelfinale. Und trifft dort entweder auf Frances Tiafoe oder Flavio Cobolli. Letzterer ist ja nach einem schwachen Saisonstart zuletzt immer besser in Schwung gekommen. Und konnte in Acapulco den Titel holen.

