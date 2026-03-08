ATP Indian Wells live: Alexander Zverev vs. Brandon Nakashima im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft heute in der dritten Runde des ATP-Masters-Turniers in Indian Wells auf Brandon Nakashima. Das Match gibt es ab 19 Uhr MEZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2026, 08:31 Uhr

Mit einem überzeugenden Auftakt-Sieg in zwei Sätzen gegen den Italiener Matteo Berrettini ist der Hamburger Alexander Zverev in das erste ATP-Masters-Turnier der Saison in Indian Wells gestartet. Im Achtelfinale sieht sich der 28-Jährige dem US-Amerikaner Brandon Nakashima gegenüber, der zum Start bei seinem Zweisatz-Erfolg gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli ebenfalls wenig Mühe hatte.

Aufgrund der direkten Bilanz kann Zverev beruhigt in die Partie gehen, schließlich konnte der 28-jährige alle fünf bisherigen Partien gegen Nakashima für sich entscheiden. Dennoch sollte der deutsche Davis-Cup-Spieler auf US-amerikanischem Territorium auf der Hut sein, schließlich konnte sein 24-jähriger Gegner die beiden einzig gewonnenen Sätze jeweils auf heimischem Boden bei den US Open einfahren.

Zverev vs. Nakashima - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Brandon Nakashima gibt es ab 19 Uhr MEZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau aus Indian Wells