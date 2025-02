Luca Nardi und Ugo Blanchet ziehen in das Finale der Koblenz Open ein

Die Einzel-Finalisten der Koblenz Open heißen Ugo Blanchet und Luca Nardi. Beide Spieler siegten in zwei Sätzen und spielen am Sonntag um den Titel beim Indoor-Event.

von PM

zuletzt bearbeitet: 01.02.2025, 20:42 Uhr

© Meierhans Fotografie Turnierfavorit Luca Nardi besiegte Landsmann Giulio Zeppieri und steht im Einzelfinale der Koblenz Open.

Damit stehen sich der an Position fünf gesetzte Franzose und der am höchsten in der Weltrangliste platzierte Italiener (ATP 83) am morgigen Sonntag im Kampf um den Titel beim Challenger-Event, 100 Weltranglistenpunkte und den Siegerscheck im Wert von 20.630 Euro gegenüber. Das Finale beginnt um 14.00 Uhr in der Koblenzer EPG Arena (ehemals CGM Arena).

Der Franzose Ugo Blanchet (ATP 226) beendete in einem engen ersten Match den Überraschungslauf von Lucky Loser Jakub Paul (ATP 385) aus der Schweiz. Während Blanchet sein Spiel vor allem auf druckvolle Aufschläge und souveränes Grundlinienspiel aufbaute, versuchtes Paul durch geschickte Stops seinen Gegner an das Netz zu locken oder mit präzisem Winkelspiel die Punkte zu gewinnen. Die Entscheidung im ersten Satz fiel schließlich im Tiebreak, den Blanchet mit 8:6 für sich entschied.

Im zweiten Durchgang sah es zunächst nach einem glatten Durchmarsch Blanchets aus, der schnell mit 3:0 und Doppelbreak in Führung ging. Doch Paul, der aufgrund der verletzungsbedingten Absage des Duos Geoffrey Blancaneaux/Joshua Paris noch vor seinem Match die Siegertrophäe des Doppelwettbewerbs gemeinsam mit Partner David Pel überreicht bekam, bewies sein Kämpferherz und stand bei 5:4 und Einstand kurz vor dem endgültigen Comeback in Satz zwei. Kurz darauf finalisierte allerdings Blanchet mit einem Ass den Finaleinzug. „Ich bin sehr glücklich mit meiner Leistung heute und in der gesamten Woche“, so der 26-Jährige, der noch über seine möglichen Finalgegner Luca Nardi und Giulio Zeppieri scherzte: „Ich hoffe, dass Luca und Giulio jetzt ein langes Match spielen.“

Luca Nardi siegt in zwei Sätzen

Auch Turnierfavorit Luca Nardi erreichte mit seiner „mit Abstand besten Performance“ gegen Landsmann Giulio Zeppieri das Finale der Koblenz Open. Nardi zeigte im gesamten Match eine konzentrierte Vorstellung und leistete sich kaum einfache Fehler. Linkshänder Zeppieri hielt zwar mit druckvollem Spiel lange dagegen, doch Nardi konnte in den entscheidenden Momenten sein bestes Tennis spielen. 6:4 und 7:6(4) lautete der Entstand auf dem Center Court. Im anschließenden On-Court-Interview zeigte sich der Italiener ob des Erreichens des Finals „erleichtert, aber auch sehr glücklich“ und gestand, dass auch der Besuch seiner Freundin ihm die entscheidenden Prozentpunkte Kraft gegeben hatte.