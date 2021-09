Lust auf Padel? BIDI BADU hat das perfekte Outfit für Euch!

Padel ist auch in den deutschsprachigen Länder als Ergänzung zum Tennis immer weiter auf dem Vormarsch. Mit den neuen Outfits von BIDI BADU steigt ihr perfekt in die Trendsportart ein.

© BIDI BADU BIDI BADU goes Padel

Welcome to the World of Padel! Das lässt sich immer öfter auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz sagen. In anderen Ländern, vor allem in Spanien, Frankreich und Italien, ist Padel schon fast auf Augenhöhe mit dem „klassischen“ Tennissport. Da wie dort gilt aber: Das Auge isst und spielt mit. Gut, dass BIDI BADU, das junge Sportswearlabel mit Firmensitz in Köln, nun auch eine eigene Padel-Kollektion auf den Markt gebracht hat.

Das Ziel: Na klar – auch hier sollen good vibes und magische Momente auf und neben dem Platz zelebriert werden. Das sollte nicht allzu schwierig werden. Denn die Einstiegshürden beim Padel sind deutlich niedriger als beim Tennis, Erfolgserlebnisse stellen sich schneller ein. Diese Disziplin eignet sich wirklich für die gesamte Familie.

Deshalb ist Padel eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt und entwickelt sich zu einem großen Player in der Welt des Racketsports. BIDI BADU will nicht nur eine wesentliche Rolle in dieser Entwicklung spielen und die führende Bekleidungsmarke für alle Padel-Begeisterten werden, sondern den Sport aktiv mitgestalten – mit „Life is BIDI BADU“ Aktionen.

BIDI BADU goes Padel - das kann sich jetzt schon sehen lassen. Angefangen mit einer kleinen Kollektion für Männer und Frauen bestehend aus diversen Styles, wird angestrebt, die Kollektion sukzessive zu vergrößern. Die Modelle sind bereits heute bei führenden Padel-Händlern wie Padel Nuestro, Tennis-Point und Padel Point erhältlich.

© BIDI BADU Alvaro Cepero im Einsatz

Dass BIDI BADU auch auf der World Padel Tour mitmischen möchte, liegt auf der Hand. Mit Celeste Paz (WPT-Rangliste 37) und Alvaro Cepero Rodriguez (WPT Rangliste 35) tragen zwei Weltklasse-Profis die Outfits von BIDI BADU und vertreten die Farben bei allen wichtigen Veranstaltungen der Szene. Darüber hinaus werden verschiedene Kampagnen über die sozialen Medien und während einiger WPT-Events im typischen BIDI BADU-Stil erfolgen.