Macht Jannik Sinner in Indian Wells den nächsten Schritt?

In der Weltrangliste steht Jannik Sinner aktuell auf Platz 3. Bei Betrachtung der Vorjahresresultate in der kalifornischen Wüste stehen die Chancen gut, dass der Südtiroler nach dem Masters-Turnier in Indian Wells auf Rang 2 klettern kann.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.03.2024, 12:49 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jannik Sinner möchte in Indian Wells einen nächsten Schritt zur Weltranglistenspitze machen.

Als erfolgreichster Spieler der aktuellen Saison ist Jannik Sinner zweifellos einzustufen. In beeindruckender Manier holte sich der 22-jährige in Melbourne seinen ersten Grand-Slam-Titel und legte beim ATP-500er-Turnier in Rotterdam erfolgreich nach. Mit zwölf gewonnenen Matches bei seinen beiden Turnierstarts ist der Südtiroler noch ungeschlagen. Ausdruck findet der makellose Saisonstart im sogenannten „Race to Turin“, in dem die Ergebnisse des aktuellen Spieljahrs einfließen und das maßgeblich ist für die Teilnahme an den ATP-Finals. In diesem Ranking grüßt Sinner bereits vom Platz an der Sonne.

In der aktuellen Weltrangliste, welche die Ergebnisse der letzten 12 Monate beinhaltet, muss sich Sinner aktuell noch mit Platz 3 begnügen. Schaut man sich jedoch die Ergebnisse der absoluten Top-Spieler in Indian Wells aus dem Vorjahr an, hat der italienische Davis-Cup-Sieger von den drei Kandidaten um Position 2 die besten Aussichten. Carlos Alcaraz, der aktuelle Weltranglisten-2. muss in der kalifornischen Wüste als Vorjahres-Champion 1000 Punkte verteidigen, während der Viertplatzierte Daniil Medvedev seinen Finaleinzug mit 600 Punkten bestätigen muss. Sinner bekam im Vorjahr für seine Halbfinalteilnahme 360 Punkte und wird bei gleichem Abschneiden wie Alcaraz und Medvedev auf Platz 2 im ATP-Ranking aufsteigen. Im Live-Ranking wird er nach Abzug der Vorjahrespunkte bereits auf Position 2 angezeigt.

Angeführt wird die Rangliste nach wie vor unangefochten von Novak Djokovic. Da der Serbe im letzten Jahr aufgrund der fehlenden Covid-Impfung nicht in die USA einreisen konnte, fehlte der 36-jährige beim kompletten „Sunshine-Double“. Somit hat er bei den Turnieren in Indian Wells und Miami keine Punkte zu verteidigen und ist dort auch nicht von der Weltranglisten-Spitze zu verdrängen.

