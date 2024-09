Macht Novak Djokovic nach Saudi-Arabien für 2024 Schluss?

Gut möglich, dass Novak Djokovic seine Saison 2024 schon vorzeitig beendet. Das deutete er zumindest in einer Pressekonferenz an.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.09.2024, 22:55 Uhr

© Getty images Novak Djokovic lässt die Dinge derzeit auf sich zukommen

Family first. Nach diesem Motto möchte Novak Djokovic offenbar den Rest seiner Tenniskarriere gestalten. Zumindest kurzfristig. Denn vor einem Schaukampf gegen Grigor Dimitrov in Sofia deutete der Olympiasieger von Paris 2024 an, dass er auf der ATP-Tour in dieser Saison keine großen Ziele mehr verfolge.

„Zum ersten Mal in meiner Karriere habe ich keine langfristigen Pläne“, führte Djokovic also aus. Ich lebe für den Moment. Und wir werden schon sehen, was passiert. Heute spiele ich in Sofia, dann in China, und dann bei dem Schaukampf in Saudi-Arabien. Danach weiß ich noch nicht weiter.“

Djokovic: „Das Familienleben ist sehr wichtig für mich“

Tatsächlich steht Djokovic auf der Entry List für das ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai. Sollte er doch noch planen, dann bräuchte er noch einige ATP-Punkte. Denn in der Jahreswertung, dem Race to Turin, liegt Novak Djokovic nur auf Platz neun. Dass ihm das aber nicht mehr besonders wichtig ist, hatte er zuletzt im Rahmen des Davis Cups in Belgrad gegen Griechenland gesagt.

„Wir werden sehen, wie ich mich fühle“, legte Djokovic nun nach. „Das Familienleben ist sehr wichtig für mich. Ich will bei meiner Frau und bei meinen Kindern und Teil des Alltags sein. Ich muss die Dinge ausbalancieren. Ich möchte immer noch Titel und Rekorde jagen. Gleichzeitig muss ich aber einige Turniere gegenüber anderen priorisieren.“