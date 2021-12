Mackenzie McDonald ist Comeback-Spieler des Jahres

Mackenzie McDonald wurde am Dienstag als Comeback-Spieler der abgelaufenen Saison geehrt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.12.2021, 19:44 Uhr

© Getty Images Mackenzie McDonald wurde als Comeback-Spieler des Jahres ausgezeichnet

Kurz bevor es zu Beginn des Jahres 2022 in Australien erstmals wieder so richtig ernst wird, vergibt die ATP in dieser Woche noch die Awards für die abgelaufene Saison. Am Dienstag durfte sich Mackenzie McDonald über eine Auszeichnung freuen, wurde er von der Herrenorganisation doch zum "Comeback-Spieler des Jahres" gekürt.

Der US-Amerikaner unterzog sich im Juni 2019 einer Operation der rechten Kniesehne und begann das Jahr 2021 nur auf Weltranglistenplatz 194. Unter anderem dank eines Finaleinzugs beim ATP-500-Turnier in Washington erreichte McDonald in der vergangenen Saison mit Position 54 sein bisheriges Karrierehoch.

"Wegen des Coronavirus war das Comeback eine große Herausforderung für mich, weil es so schwierig war, in der Rangliste aufzusteigen. Ich war in einer seltsamen Position, weil ich keine Punkte aus 2019 hatte. Es war also ehrlich gesagt ein harter Kampf, um wirklich Fuß zu fassen und in die Top 100 zu kommen", wurde McDonald, der sich im Kampf um den Award gegen Thanasi Kokkinakis, Andy Murray und Jack Sock durchsetzte, auf der Website der ATP zitiert.

Am Dienstag wurde mit dem "Arthur Ashe Humanitarian Award" zudem eine weitere Auszeichnung vergeben. Diese ging an Doppelspezialist Marcus Daniell, der mit seiner Organisation High Impact Athletes Menschen in Not hilft. Im Laufe der Woche werden noch weitere Preise vergeben.