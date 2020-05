Madison Keys holt Mikaela Shiffrin ins Nettigkeits-Team

Madison Keys, US-Open-Finalistin von 2017, hat eine Initiave gegen Cyber Mobbing gestartet. Mit von der Partie ist seit ein paar Tagen Mikaela Shiffrin, die beste Skifahrerin der Welt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2020, 15:16 Uhr

© GEPA Pictures Madison Keys - selbst eine der Nettesten

Endlich einmal eine Initiative, deren Erfolg sich nicht in schnöden Spendenzahlen oder einer Vielzahl von Videos in den sozialen Netzwerken erfassen lässt, sondern deren Ansatz rein qualitativer Natur ist: Madison Keys möchte mit KindnessWins.org die Welt ein wenig besser machen. Und zwar genau die angesprochene Welt von Twitter, Facebook und Instagram, wo Keys, Finalistin der US Open 2017, regelmäßig Opfer von Beschimpfungen in vielen Ausprägungen geworden ist.

„Seid netter zueinander“, so könnte man den Ansatz im Deutschen wohl umschreiben. Und als zweite Bannerträgerin der Plattform hat Madison Keys Ski-Ass Mikaela Shiffrin akquiriert. Shiffrin war in der abgelaufenen Weltcup-Saison souverän auf dem Weg zum vierten Gesamtsieg in Folge, ehe ihr Vater Jeff an den Folgen eines Arbeitsunfalls zuhause in Colorado verstarb. Shiffrin setzte einige Wochen aus, wollte in Aare ihr Comeback geben. Die dort angesetzten Rennen wie auch das Weltcup-Finale in Cortina wurden aufgrund der Corona-Pandemie aber abgesagt.

Der Gesamtweltcup ging an die Italienerin Federica Brignone - niemand im Skizirkus stellt allerdings in Frage, dass Mikaela Shiffrin die beste Fahrerin unserer, womöglich aller Zeiten ist. Die Einordnung von Madison Keys fällt da schon etwas schwerer. Zwar hat die 25-Jährige aus Illinois im vergangenen Jahr in Charleston und Cincinnati zwei Titel geholt, der ganz große Triumph blieb ihr aber versagt. Im angesprochenen Endspiel bei den US Open war Keys gegen Sloane Stephens chancenlos geblieben.