Madison Keys sagt "Ja" zu Bjoern Frantangelo

Madison Keys und Bjoern Frantangelo haben sich an diesem Wochenende in den Stand der Ehe begeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.11.2024, 13:37 Uhr

© Getty Images Madison Keys wird 2025 als verheiratete Frau angehen

Man darf davon ausgehen, dass Madison Keys mit ihrem nunmehrigen Ehemann Bjoern Frantangelo schon vor Ende der Spielzeit 2024 einen Termin für die Hochzeit fixiert hat. Aber nur um sicherzugehen, hat die US-Open-Finalistin von 2017 in ihrem Abschiedstweet auch noch einmal festgehalten: “Let´s get married!”

Und an diesem Wochenende war es nun so weit. Bei der Junggesellinnen-Party waren schon die Kolleginnen Jessica Pegula und Jennifer Brady am Start. Ehemann Bjoern Frantangelo hat übrigens im Endspiel des Junioren-Wettbewerbs in Roland-Garros 2010 gegen Dominic Thiem gewonnen.

Madison Keys hat das Tennisjahr 2024 an Position 21 der WTA-Charts abgeschlossen. Ihren einzigen Turniersieg konnte sie in Strasbourg landen, wo Keys das Endspiel gegen Landsfrau Danielle Collins gewann. Richtig weit hätte es in Wimbledon gehen können. Da aber musste Keys im Achtelfinale gegen Jasmine Paolini kurz vor Ende des dritten Satzes verletzungsbedingt aufgeben musste.