Madrid Open bleiben bis 2030 in der spanischen Hauptstadt - Rafael Nadal freut´s

Die Mutua Madrid Open werden bis 2030 jedenfalls in der spanischen Hauptstadt ausgetragen. Sehr zur Freude von Rafael Nadal.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 17.09.2021, 19:47 Uhr

Rafael Nadal und die Mutua Madrid Open - eine Erfolgsgeschichte geht weiter

Fünf Mal konnte Rafael Nadal in seiner so glorreichen Laufbahn bei den Mutua Madrid Open die Siegertrophäe gen Himmel strecken, zuletzt triumphierte der Sandplatzkönig 2017, als Nadal Dominic Thiem im Endspiel des ATP-Masters-1000-Events entzauberte. Zwar wurde es seither nichts mit Titel Nummer sechs für den Mallorquiner, Chancen, erneut in der spanischen Hauptstadt zu triumphieren, wird Nadal jedoch - zumindest aus Sicht der Organisatoren - noch genug bekommen.

Das ATP-Masters-1000-Event wird nämlich jedenfalls bis 2030 in Madrid bleiben, wie die Veranstalter am Freitag über die sozialen Medien bekanntgaben. Sehr zur Freude von Rafael Nadal, wie dieser im Zuge des Events erklärte: "Ich denke, wir sind privilegiert. Es gibt viele Orte auf der Welt, die viel Geld für ein solches Turnier bezahlen würden, also müssen wir es wertschätzen, uns darum kümmern und zufrieden sein", so der 20-fache Grand-Slam-Sieger. Anlässlich der Ankündigungen wurde zudem die Errichtung eines weiteren Stadions in der Caja Magica bekanntgegeben. Die Arena soll rund 10.000 Besuchern Platz bieten.

Nadal sieht Stadt Madrid als wichtigen Faktor

Einen nicht unwesentlichen Teil am Erfolg dieses Events, so der Mallorquiner, sei der Hosting-Stadt zu verdanken: "Der Beitrag der Stadt ist entscheidend, wenn es darum geht, ein Turnier dieser Kategorie im Land zu veranstalten." Natürlich würde sich dieser Einsatz auch für die Stadt auszahlen, ist Nadal überzeugt: "Es stimmt, dass die Stadt sicherlich Anstrengungen unternimmt, um dies zu ermöglichen, aber der zurückkehrende werbliche und wirtschaftliche Nutzen ist größer als der Beitrag, weil die Förderung der Stadt sehr groß ist."

In diesem Jahr war für Rafael Nadal, der in der ersten Runde gegen seinen angepriesenen Thronfolger Carlos Alcaraz angetreten ist, im Viertelfinale der Mutua Madrid Open Endstation. Dort scheiterte der Spanier am späteren Sieger Alexander Zverev. Die 2022er-Ausgabe des Sandplatzklassikers wird vom 28. April bis zum 09. Mai über die Bühne gehen. Dort sollte sich der aktuelle Weltranglistensechste auch von jener Fußverletzung, die den Mallorquiner zum verfrühten Saisonende zwang, erholt haben.