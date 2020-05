Madrid Virtual Open: Andy Murray gewinnt und spendet sein Preisgeld

Andy Murray hat die erste Ausgabe der Madrid Virtual Open für sich entschieden. Bei den Frauen gewann Kiki Bertens den virtuellen Ersatz für das aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt Traditions-Event in der Caja Magical in Madrid.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2020, 10:47 Uhr

© GEPA Pictures Andy Murray hat an der Konsole den meisten Spaß gehabt

Andy Murray hat alles richtig gemacht bei den Madrid Virtual Open: Zunächst einmal an der Konsole. Da erwies sich David Goffin im Endspiel als hartnäckiger Gegner, Murray setzte sich mit 7:6 (5) durch. Dann in Sachen Unterhaltung - die Kommentare des Briten sorgten bei den Beobachtern zu mehreren Anlässen für ein Schmunzeln. Und schließlich tat Murray auch noch gutes - und spendete sein Preisgeld von 150.000.- Euro zu gleichen Teilen dem britischen Gesundheitsservice (NHS) und dem Hilfsfond für Tennisspieler, die in diesen Tagen um ihr Auskommen kämpfen müssen.

"Wir haben viel Geld für die gute Sache auf die Beine gestellt", erklärte der dreimalige Major-Sieger. "Es war sehr nett aus persönlicher Sicht, wieder ein wenig mit anderen Spielern zu chatten. Das ist etwas, was ich in der augenblicklichen Situation vermisst habe, woran ich mich aber die letzten zwölf, 14 Jahre meines Lebens gewöhnt hatte."

Andy Murray möchte besseres Spanisch lernen

Verbesserungspotenzial sieht Andy Murray bei sich dennoch noch: in Sachen Fremdsprachen. "Ich werde an meinem Spanisch feilen. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass ich jetzt, wo ich viel Zeit zuhause verbringe und wenig anderes in meinem Leben passiert, nicht versuche, ein bisschen besser Spanisch zu lernen. So gut, dass ich selbstbewusst genug bin, um in der Öffentlichkeit zu sprechen." Eine Gelegenheit dafür hat sich Murray schon ausgesucht: das nächstjährige ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid. "Nächstes Jahr, wenn ich zum Turnier komme und die Siegertrophäe überreicht bekomme, werde ich meine Ansprache auf Spanisch halten. Das ist eine Verpflichtung, die ich eingehe." Murray hat das traditionsreiche Event in der Caja Magical 2015 bereits einmal gewonnen.

Bei den Frauen setzte sich Kiki Bertens durch. Die Niederländerin schlug im Endspiel Fiona Ferro aus Frankreich. Und verteidigte damit gewissermaßen ihren im Vorjahr errungenen Titel.