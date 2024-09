Mäßige TV-Quoten für die US Open - trotz der Lokalhelden!

Nein, besonders viele Menschen in den USA haben an den TV-Schirmen die entscheidende Phase der US Open 2024 nicht verfolgt. Und das, obwohl es Chancen auf zwei Heimsiege gab.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.09.2024, 19:04 Uhr

© Getty Images Auch Frances Tiafoe und Taylor Fritz konnten die TV-Quote nicht herausreißen

Das Finalwochenende der US Open hat mit Blick auf die TV-Quoten Jahr für Jahr dasselbe „Problem“: Just wenn es um die großen Trophäen in Flushing Meadows geht, beginnt die Spielzeit der National Football League. Diese Liga ist mit großem Abstand die populärste in den USA. Und trägt am Finalsonntag der Männer bei den US Open ihren ersten vollen Spieltag aus.

Dagegen gibt es kein Anstinken. Auch nicht, wenn mit Taylor Fritz ein Lokalmatador die Chance hat, 21 Jahre nach Andy Roddick wieder den Siegerpokal beim letzten Major des Jahres in die Höhe zu stemmen. Lediglich 1,7 Millionen Zuseher wollten dann das Endspiel gegen Jannik Sinner auch sehen.

Die NFL spielt auch am Freitag - ausnahmsweise

Auch der große Lokalkracher zwischen Fritz und Frances Tiafoes am Freitagabend amerikanischer Zeit hatte (erstmals) einen zu starken Gegenspieler. Denn die NFL hatte sich in Brasilien selbst eingeladen und dort mit den Philadelphia Eagles und vor allem den Green Bay Packers zwei Teams hingeschickt, die auch über die jeweiligen Stadtgrenzen hinaus großes Interesse erfahren. Die Folge: Nur 1,8 Millionen Zuschauer bei Fritz gegen Tiafoe.

Am Samstag macht die NFL in der frühen Phase traditionell Pause. Was den Quoten von Jessica Pegula und Aryna Sabalenka aber auch nicht geholfen hat. Denn der Samstag gehört bei den meisten Sportfans ab Ende August traditionell dem College Football. Lediglich 1,6 Millionen Tennisfans hatten da etwas anderes im Sinn.