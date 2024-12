Magda Linette holt Agnieszka Radwanska ins Betreuerteam

Agnieszka Radwanska wird in der kommenden Saison als Assistenztrainerin und Beraterin von Magda Linette fungieren.

Die Weltranglisten-38. Magda Linette darf in der kommenden Saison auf die Expertise von Agnieszka Radwanska bauen. Wie die 32-Jährige auf X (vormals Twitter) mitteilte, wird die Wimbledon-Finalistin von 2012 im nächsten Jahr neben Hauptcoach Mark Gellard als Assistenztrainerin und Beraterin fungieren.

Radwanska, die ihre aktive Karriere vor sechs Jahren beendete, holte im Laufe ihrer Karriere 20 Titel und führte das polnische Tennis in neue Sphären. Nun will sie Linette dabei helfen, sich in der Weltspitze festzusetzen.

Die 32-jährige Linette gewann bislang drei Turniere und stand im Frühjahr 2023 im WTA-Ranking bereits auf Platz 19. Wenige Wochen zuvor hatte sie bei den Australian Open das Halbfinale erreicht.