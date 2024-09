Mama Tsitsipas über ihren Sohn: "Abgelenkt, aber glücklich"

Bisher ist aus Familie Tsitsipas meist Papa Apostolos in Erscheinung getreten, wenn er die Karriere seines Sohnes erklärt hat. Nun hat sich auch Mama Tsitsipas zu ihrem Sohn geäußert. Und Julia Salnikova zeigt sich erleichtert, dass Stefanos und Apostolos nicht mehr als Trainer und Spieler zusammenarbeiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2024, 13:30 Uhr

© Getty Images

Stefanos Tsitsipas hat immer noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen – und es ist auch schon einige Zeit her, dass er dafür als einer der Favoriten genannt worden ist. Spieler wie Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben ihn überholt. Sportlich, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Das letzte Mal öffentlich in Erscheinung getreten ist er do richtig, als er bekannt gegeben hat, sich von Vater Apostolos als seinem Trainer zu trennen.

Die Trennung als Ende eines schwierigen Arbeitsverhältnisses

Nun hat sich aber auch seine Mutter, die sich deutlich mehr zurückhält wie Apostolos, zu ihrem Sohn geäußert. In einem Interview mit dem Fernsehsender “ANT1” sagte Julia Salnikova, dass sie glaubt, ihr Sohn Stefanos habe zeitweise seine Prioritäten nicht ganz auf dem Tennisplatz gehabt: „Es gab Dinge in Stefanos Leben, die ihn abgelenkt haben, ihn aber auch glücklich gemacht haben. Er ist ein Profi, und obwohl er seinen Vater sehr liebt, hat er verstanden, dass er sich einen anderen Trainer suchen muss."

Für Mama Tsitsipas hat das Trainer-Spieler-Verhältnis die Beziehung zwischen Stefanos und Apostolos negativ beeinfluss: "Sie hatten immer wieder Konflikte, und deshalb hat Stefanos schließlich die Entscheidung getroffen, den Trainer zu wechseln. Wir sehen das nicht als Tragödie, wir sind eine sehr enge Familie. Apostolos hat nicht gemerkt, dass er Stefanos zu sehr unter Druck gesetzt hat, er hatte nur Tennis im Kopf“, so die Mutter von Stefanos.