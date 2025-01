Marin Cilic: Comeback beim Davis Cup?

US-Open-Champ Marin Cilic steht vor einem weiteren Comeback - womöglich schon beim Davis-Cup-Heimspiel in dieser Woche.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.01.2025, 08:08 Uhr

Marin Cilic steht wieder mal vor einem Comeback. Der 36-Jährige war in den vergangenen Jahren immer wieder verletzungsbedingt ausgefallen - das Knie machte immer wieder Probleme.

Die Saison 2023 verpasste der Kroate fast komplett, 2024 teilweise. Bei seinem erst dritten Turnier nach seiner Rückkehr im Spätsommer in Hangzhou aber feierte er direkt einen Turniersieg.

Der Schwung für einen erneuten Angriff in Richtung Weltspitze war es aber nicht für den ehemaligen Weltranglisten-Dritten. Cilic verpasste den Saisonstart in 2025, aktuell ist er nur auf Platz 187 notiert.

Dafür aber ist er wieder in Lauerstellung für eine erneute Rückkehr. Dem Knie gehe es aktuell gut, berichtete er auf Instagram - versehen mit einem Dank an seinen Arzt und dessen Team. In seiner Saisonvorbereitung habe er kleinere Rückschläge gehabt, er wolle zu 100 Prozent bereit sein bei seinem Comeback.

Cilic hofft, bereits beim Davis Cup in Osijek (ab 31. Januar) dabei sein zu können.

Das kroatische Team trifft dabei auf die Slowakei.