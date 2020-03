Marin Cilic versucht es mit Ex-Coach von Goran Ivanisevic

Vorbauen für die Zeit nach Corona: Das hat Marin Cilic, US-Open-Champion von 2014, gemacht, der sich die Dienste von Vedran Martic, Ex-Trainer von Goran Ivanisevic gesichert hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2020, 18:21 Uhr

© Getty Images Marin Cilic rüstet sich für die Zeit danach

Die Trainingsmöglichkeiten für Tennisprofis mögen weltweit unterschiedlich stark eingeschränkt sein, in Deutschland und Österreich sind die Hallen und, wenn überhaupt schon möglich, Freiplätze geschlossen. So etwa auch in der Tennisbase in Oberhaching im Süden von München, wo am Dienstag der Trainingsbetrieb für Philipp Kohlschreiber und Co. eingestellt wurde. Rafael Nadal wiederum hat seine Akademie für Besucher geschlossen - einige Spieler, Coaches und Angestellte befinden sich noch in der Akademie in Manacor, auch dort ist Selbstisolation angesagt.

Wie Marin Cilic dies gerade zuhause in Kroatien hält, ist nicht näher bekannt. Der US-Open-Sieger von 2014 hat aber schon einmal die Weichen für die Zukunft gestellt, sich mit Vedran Martic einen Coach zur Seite geholt, der Goran Ivanisevic 2001 zum Wimbledon-Titel geführt hat. Jener Ivanisevic mithin, der Cilic bei dessen größtem Erfolg im National Tennis Center in New York gecoacht hatte. Vor nunmehr fast sechs Jahren hatte Cilic zunächst im Halbfinale Roger Federer, zwei Tage später im Endspiel der US Open Kei Nishikori besiegt.

Cilic holt zwei Punkte gegen Indien

Zuletzt hatte Marin Cilic noch schnell dafür gesorgt, dass Kroatien auch 2020 einen Platz beim Davis-Cup-Finalturnier in Madrid sicher hat. Der Routinier trug zum 3:1-Erfolg seines Teams gegen Indien zwei Einzelpunkte bei, schlug Sumit Nagal und Ramkumar Ramanathan.

Nun ist Cilic zuhause bei Frau Kristina und Sohn Baldo. Und macht das Beste aus den Umständen. „Es ist die perfekte Zeit für mich, bei meiner Familie zu sein“, so Cilic im Gespräch mit der kroatischen Website gol.hr. „Ich werde über Nacht definitiv öfter wach sein, was Kristinas Leben einfacher machen wird. Natürlich mache ich mir Sorgen um Baldo, weil er immer noch sehr klein ist. Ich vermeide es sogar, in das Fitnessstudio zu gehen, wo es größere Menschenansammlungen gibt. Vielleicht trainiere ich mehr im Freien.“

Rätselraten in der NBA

Dass die kleine, wiewohl extrem erfolgreiche kroatische Sportfamilie eng vernetzt ist, zeigt sich auch bei Marin Cilic. „Ich habe mich mit den NBA-Jungs unterhalten. Die haben mir gesagt, dass die Situation einzigartig ist und alles unter Alarm steht. Sie wissen nicht, was passieren wird, ob sie dort bleiben oder nach Hause kommen können. Wir warten also immer noch darauf, was passieren wird, aber das Wichtigste ist: Wir sind gesund und haben die Situation unter Kontrolle.“