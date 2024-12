Marta Kostyuk während Konzert in Mailand ausgeraubt

Nach einem Konzert-Besuch in Mailand erlebte Marta Kostyuk eine böse Überraschung, als ihr Auto aufgebrochen und ausgeraubt wurde. Dennoch ließ sich die Ukrainerin ihren Humor davon nicht nehmen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.12.2024, 17:52 Uhr

© Getty Images Trotz ausgeraubtem Fahrzeug in Mailand ließ sich Marta Kostyuk den Humor nicht nehmen.

Eine starke Spielzeit, gerade in der ersten Saisonhälfte, lieferte Marta Kostyuk 2024 ab. Ihrem gelungenen Saisonstart mit dem Viertelfinaleinzug bei den Australian Open, in dem sie erst nach drei Sätzen gegen Coco Gauff unterlag, ließ sie die Finalteilnahmen bei den 500er-Events in San Diego und dem Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart folgen, zudem erreichte sie das Halbfinale beim 1000er-Turnier in Indian Wells. Auch beim olympischen Tennisturnier in Roland Garros überzeugte die Ukrainerin und schrammte mit der dramatischen Dreisatz-Niederlage im Viertelfinale gegen die Kroatin Donna Vekic knapp an einer Medaille vorbei.

Im Ranking setzte sich die 22-jährige mit den starken Resultaten in den Top 20 fest und beendet die Saison auf Platz 18, nur zwei Ränge hinter ihrem Karrierehoch. Grund genug, das erfolgreiche Abschneiden zusammen mit ihrem Team zu feiern, wofür sie einen gemeinsamen Konzertbesuch der isländischen Rockband Kaleo in Mailand auserkoren hatte.

Nach der Rückkehr vom Konzert erlebte die Kiewerin eine böse Überraschung, als sie die Heckscheibe ihres Autos eingeschlagen und das Fahrzeug ausgeraubt vorfand. Mit sarkastischen Worten kommentiert, postete sie bei Instagram ein Foto der improvisiert verschlossenen Scheibe: „Teure Reise nach Mailand. Wer auch immer das getan hat, Gott segne Sie. Wirklich“.

Als die letztjährige Austin-Championesse beim näheren Hinsehen realisierte, dass sich ihre komplette Sportausrüstung weiterhin unberührt im Fahrzeug befand, machte sich beim nächsten Post schon wieder die humoristische Seite bei ihr breit: „Offensichtlich sind sie nicht sportbegeistert“.

Mit dem Erlebnis in der italienischen Metropole ist Kostyuk nicht die erste Tennis-Profispieler:in, die Opfer eines Raubs wurde. Im Oktober wurde bereits in das Fahrzeug von Diego Schwartzman während des Trainings in seiner argentinischen Heimat eingebrochen. Einen noch größeren Schock erlebte Sebastian Korda, dem in einer persönlichen Auseinandersetzung in Monte Carlo eine wertvolle Uhr gestohlen wurde, womit die Täter per Elektroroller die Flucht ergriffen. Zum Glück blieb der US-Amerikaner dabei unverletzt.