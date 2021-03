Matchball gegen sich? Nicht nur für Cori Gauff (fast) kein Problem

Cori Gauff hat in der ersten Runde von Dubai gegen Ekaterina Alexandrova gewonnen, nachdem sie zwei Matchbälle abgewehrt hatte. Ähnliches ist 15 anderen Spielerinnen in der noch jungen Saison 2021 auch schon geglückt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2021, 00:31 Uhr

© Getty Images Cori Gauff stand in Dubai schon kurz vor dem Aus

Zunächst einmal: Der Normalfall im professionellen Frauentennis ist nach wie vor jener, dass die Spielerin, die sich Matchbälle erspielt, am Ende auch als Siegerin vom Platz geht. Und so hat Cori Gauff in der ersten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Dubai gegen Ekaterina Alexandrova nach 5:1-Führung und vier Matchbällen auf ihrere Seite auch zwei der Russin abwehren müssen, um das Match doch noch zu gewinnen. In der Regel sieht es aber auch für die bald 17-jährige US-Amerikanerin so aus wie gegen Maria Sakkari in Abu Dhabi, gegen Katie Boulter bei der Gippsland Trophy in Melbourne, gegen Elina Svitolina bei den Australian Open oder zuletzt im Halbfinale von Adelaide gegen Belinda Bencic: Die Gegnerin erarbeitet sich einen oder mehrere Matchbälle. Und gewinnt dann auch.

In der noch jungen Saison 2021 hat es allerdings neben Gauff 15 weitere Spielerinnen gegeben, die sich ganz nah am Rande des sportlichen Abgrunds bewegt haben: Allen voran Naomi Osaka, die gegen Garbine Muguruza im Achtelfinale der Australian Open zwei Matchbälle abwehren musste. Und nicht nur dieses Match, sondern gleich auch das gesamte Turnier gewann.

Auch Azarenka und Kontaveit mit Comebacks

Ein klein wenig geschuldet ist die frühe Anhäufung an Comebacks aber auch den besonderen Umständen in Australien gewesen: Dort mussten in der Vorbereitungswoche vor dem ersten Major einige Matches im Champions-Tiebreak entschieden werden. Die Chance, dass eine Spielerinnen in diesem Format nach Matchball noch einmal zurückkommt, ist wesentlich höher. So geschehen etwa bei Viktoria Azarenka gegen Yulia Putintseva und Anett Kontaveit gegen Maria Sakkari, die jeweils zwei Matchbälle im Kurzdurchgang abwehren konnte.

In Dubai dagegen ist alles wie gewohnt. Und Cori Gauff hat am Dienstag gleich die nächste interessante Aufgabe vor sich: Sie eröffnet um 12 Uhr Ortszeit den Court 2 gegen die French-Open-Finalistin von 2019, Marketa Vondrousova. Ein weiteres Drama kann keineswegs ausgeschlossen werden.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai