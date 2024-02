Matteo Berrettini kehrt als Single auf die Tour zurück

Das Comeback von Matteo Berrettini steht Mitte März in Phoenix (Arizona) auf dem Plan. Vorher gab der Italiener bekannt, dass er dorthin als Single reisen wird. Die Beziehung mit Melissa Satta ist beendet.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 22.02.2024, 06:41 Uhr

Nein, wirklich berauschend lief es für Matteo Berrettini in letzter Zeit nicht. Immer wieder haben den Italiener Verletzungen zurückgeworfen. Wenn er dann mal fit war, hat man in seiner Heimat gemeckert, dass er sich nicht genug um sein Tennis, dafür aber umso mehr um sein Privatleben kümmern würde. Und zuletzt hat ihm Australian-Open-Sieger Jannik Sinner endgültig den Rang in der Heimat abgelaufen.

Berrettini bestätigt das Liebes-Aus

Nun steht Berrettini (mal wieder) vor einem Comeback und macht davor (noch einmal) private Schlagzeilen. Berrettini und das italienische Glamour-Girl Melissa Satta haben sich getrennt. Zuletzt wurde das Paar zusammen bei den Australian Open 2024 gesehen. Kurz danach mutmaßten Fans bereits über ein mögliches Beziehungsende. Es herrschte öffentliche Funkstille zwischen dem Paar. Keine Bilder, keine Nachrichten. Nicht einmal der Valentinstag wurde von dem sonst so mitteilungsfreudigem Paar in den sozialen Medien begangen. Der 27-jährige Berrettini hat die Gerüchte nun der "Corriere dello Sport" bestätigt. „Ich dachte mir, dass die Frage kommen würde. Melissa und ich sind nicht mehr zusammen“, meinte er knapp – aber konkret.

Auf den Tennisplatz will Berrettini beim Challenger in Phoenix (Start 12. März) zurückkehren. Dann ist es vielleicht endlich wieder soweit, dass Matteo Berreittini sportliche Schlagzeilen macht. Und zwar positive.