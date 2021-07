Matteo Berrettini schlägt 2021 beim Laver Cup auf!

Wie die Veranstalter des Laver Cup am Freitag bekanntgaben, wird der frischgebackene Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini das Team Europe bei der diesjährigen Ausgabe verstärken.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.07.2021, 21:27 Uhr

Matteo Berrettini wird 2021 erstmals beim Laver Cup aufschlagen

Die starke Saison 2021 von Matteo Berrettini ist offensichtlich auch nicht an den Veranstaltern des Laver Cup vorübergegangen. Der prestigeträchtige Showkampf der Kontinente gab nämlich nur wenige Tage nach dem Finaleinzug des Römers in Wimbledon auf seinen Kanälen bekannt, sich dessen Dienste für die diesjährige Ausgabe gesichert zu haben. Berrettini wird im Team Europe an der Seite von Roger Federer und Dominic Thiem aufschlagen, die bereits ihren Start zugesagt haben.

Die Verpflichtung des Italieners, sie freut auch Team-Kapitän Björn Borg. "Matteo hatte einen unglaublichen Lauf, nicht nur auf den Rasenplätzen in diesem Sommer, sondern wirklich seit Anfang des Jahres, als er Italien zum Finale des ATP Cups in Melbourne verhalf und dann die vierte Runde der Australian Open und das Viertelfinale in Roland Garros erreichte", wird der Schwede in der Aussendung zitiert.

Berrettini freut sich auf Team-Auftritt mit Federer

Der nunmehr Weltranglistenachte sei ein hervorragender Neuzugang für das Team unter der Ägide Borgs, wie dieser erklärte. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass er die einzigartige Erfahrung genießen wird, die der Laver Cup bietet, wenn er mit seinen ganzjährigen Rivalen zusammenarbeitet", betonte der elffache Grand-Slam-Sieger, dessen Sohn sich zurzeit in diversen Juniorenbewerben erste Sporen im internationalen Tenniszirkus verdient.

Die Betreuung von Borg sei auch für Berrettini etwas Besonderes, wie dieser erklärte: "Ich bin wirklich aufgeregt, dieses Jahr Teil des Laver Cups zu sein. Ich habe in den Umkleidekabinen so viel von den Jungs gehört, die schon mal mitgespielt haben, was für ein cooles Event das ist. Im TD Garden zu spielen, Bjorn Borg als Kapitän zu haben und im gleichen Team wie eines meiner Kindheitsidole, Roger Federer, zu sein, wird eine wirklich besondere Erfahrung sein."

Der Laver Cup findet in diesem Jahr vom 24. bis zum 26. Dezember statt und wird im TD Garden in Boston ausgetragen. Voraussichtlich vor vollen Rängen. Die drei bisherigen Ausgaben des Showkampfs gingen jeweils an Team Europe.