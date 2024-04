Matteo Berrettini: Schnell wieder im Favoritenkreis?

Matteo Berrettini hat in Marrakesch den ersten ATP-Titel nach knapp zwei Jahren feiern können. Und zeigt damit nach langer Leidenszeit eine Form, die ihn schnell wieder in den Favoritenkreis befördern könnte.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.04.2024, 22:08 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini scheint aktuell die Form vor seiner Verletzungszeit wiederzufinden.

Als Matteo Berrettini am 19. Juni 2022 im Londoner Queen’s Club die Siegertrophäe entgegennahm, hätte er wohl kaum mit einer fast zweijährigen Durststrecke gerechnet. Der nun achtmalige ATP-Tour-Titelträger hatte in den letzten zwei Jahren viele Rückschläge zu erleiden. Sowohl im Hand- als auch im Sprunggelenk warfen ihn Verletzungen zurück.

Nachdem Comeback-Finaleinzug beim ATP Challenger in Phoenix folgt nun knapp drei Wochen später der Titel beim 250er-Event im Marokko. Eine Woche, die den Formanstieg des ehemaligen Top10-Spielers klar unterstreicht und seine Ambitionen hervorhebt. Eine Rückkehr in die Top10 ist ganz sicher das Ziel.

Matteo Berrettini hat Qualitäten auf Sand schon bewiesen

Berrettini setzt damit auch das klare Zeichen in Richtung Konkurrenz. Schnell könnte sich der 27 Jahre alte Italiener wieder in den Favoritenkreis zahlreicher Turniere spielen. Spätestens in der Rasensaison sollte mit ihm zu rechnen sein. Doch auch auf dem Sand bewies der Römer schon außerordentliche Qualitäten, wie die Finalteilnahme beim Masters in Madrid 2021 zeigte.

In der ersten Runde des Masters von Monte Carlo wartet am Dienstag in der ersten Runde Miomir Kecmanovic. Zeigen wird sich in diesem Match vor alle, ob das Fitness-Level nach der Woche von Marrakesch schon wieder der hohen Belastung gewachsen ist.