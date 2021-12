Medien: Dennis Novak sagt ab, Österreich fehlt beim ATP Cup

Österreich wird wohl nicht am diesjährigen ATP Cup teilnehmen. Wie die Kronenzeitung am Dienstag berichtete, darf die Mannschaft aufgrund einer Absage von Dennis Novak (gesundheitliche Grunde) nicht an den Start gehen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.12.2021, 12:37 Uhr

Dennis Novak wird wohl beim ATP Cup fehlen

Mindestens ein Spieler, so die Regelung, muss pro startendes Land unter den besten 250 der ATP-Weltrangliste zu finden sein. Österreich erfüllt dieses Kriterium nach den Absagen von Dominic Thiem und nun auch Dennis Novak nicht mehr. Wie die Kronen Zeitung am Dienstag berichtete, hat Novak seinen Start für das Team-Event in Down Under aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Der Niederösterreicher war zunächst für kein Statement zu erreichen, auch auf der offiziellen Homepage zum ATP Cup finden sich zur Stunde keine Informationen zur Absage Österreichs. Fakt ist, dass im Falle einer Absage von Dennis Novak tatsächlich eingangs angeführter Passus schlagend werden könnte. Lucas Miedler, Alex Erler und das Doppel-Duo Marach/Oswald werden nicht innerhalb der besten 250 der ATP-Einzel-Weltrangliste geführt.

Zurzeit ist damit unklar, ob Jurij Rodionov der einzige Vertreter Osterreichs im Einzel in Down Under sein wird. Dennis Novak hat zu seinem Start bei den Australian Open noch nichts bekanntgegeben, Dominic Thiem hingegen hat seinen Start beim ersten Major-Turnier des Jahres am Dienstag abgesagt. Der ehemalige Weltranglistendritte wird stattdessen in Cordoba Ende Januar in die Saison 2022 starten.