Medien-Report: Lässt Iga Swiatek die Rasensaison aus?

Iga Świątek denkt offenbar über eine längere Auszeit nach Roland-Garros nach. So berichten es einige polnische Medien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2025, 17:32 Uhr

© Getty Images Werden wir Iga Swiatek erst 2026 wieder auf Rasen sehen?

Es läuft nicht gut in dieser Spielzeit für Iga Swiatek, noch steht der erste Titel 2025 aus. Die nächsten Chancen dafür kommen in Rom und dann vor allem in Roland-Garros. Dort hat Swiatek schon vier Mal den Titel geholt. Und dabei einige enge Matches überstanden, wie etwa im vergangenen Jahr gegen Naomi Osaka. Die French Open auszulassen ist also keine Option für die aktuelle Weltranglisten-Zweite.

Aber danach könnte sich Swiatek rar machen, wie einige polnische Medien in Erfahrung gebracht haben wollen. Im Raum steht angeblich ein völliger Verzicht auf die Rasensaison und eine Rückkehr erst kurz vor den US Open. Das würde inhaltlich Sinn machen: Swiatek hat sich von den führenden WTA-Spielerinnen am öftesten über die permanente Belastung auf der Tour beklagt. Und Tennis auf Gras spielt sie ungefähr gleich gerne wie Casper Ruud.

Obwohl: Dass auch Iga Swiatek das Potenzial auf eine erfolgreiche Rasen-Kampagne hätte, steht seit Juniorinnen-Tagen fest: 2018 hat sie in Wimbledon ja den Nachwuchs-Wettbewerb gewonnen.

Die volle Konzentration liegt nun aber auf dem nächsten 1000er im Foro Italico. Da tritt Swiatek wie schon in Madrid (und dann auch in Roland-Garros) als Titelverteidigerin an. Vielleicht kann sie mit der Aussicht auf eine längere Pause ja befreit aufspielen.