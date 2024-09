Medvedev nach Viertelfinal-Aus: "Der erste Satz war schrecklich für mich"

Daniil Medvedevs Traum, einen erneuten Titelgewinn bei den US Open, ließ Jannik Sinner im Viertelfinale platzen. Trotz großer Unzufriedenheit mit seinem Spiel fand Medvedev auch positive Worte. Zum Beispiel über die Rivalität zu Sinner.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 05.09.2024, 21:50 Uhr

© Getty Images

Seit seinem US Open-Titelgewinn 2021 wartet Daniil Medvedev weiterhin auf eine zweite Trophäe bei einem Grand-Slam. Im Viertelfinale der diesjährigen US Open machte Jannik Sinner dem Weltranglistenfünften erneut einen Strich durch die Rechnung, der spielerisch nicht die besten Wochen auf Hartplatz hinter sich hatte. Ein frühes Aus bei den Cincinnati Open und bei den Canada Open. Dennoch ging Medvedev zuversichtlich in das Viertelfinalmatch hinein. Vielleicht sogar ein bisschen zu zuversichtlich, wie der Russe nach dem Match verriet. Denn nach der Vier-Satz-Niederlage ließ die Analyse des Taktikers Medvedev nicht zu lange auf sich warten. "Es ist eine harte Niederlage", sagte der Weltranglistenfünfte. “Ich bin definitiv nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie ich generell gespielt habe, denn es gab einige sehr gute Momente und einige weniger gute", führte Medvedev weiter aus.

Medvedev: “Große Rivalitäten wie diese treiben mich immer an, besser zu werden”

Trotz der großen Enttäuschung und der sichtlichen Unzufriedenheit Medvedevs, fand der Grand-Slam-Sieger doch noch einige positive Worte für sich und sein Match. “In letzter Zeit war es ein hartes Spiel für mich, aber ehrlich gesagt hatte ich heute, im Vergleich zu einigen Matches die ich letztes Jahr mit ihm (Sinner) gespielt habe, als er anfing mich zu schlagen, das Gefühl, dass ich die richtigen Dinge getan habe”, sagte Medvedev und erklärte weiter: "Große Rivalitäten wie diese treiben mich immer an, besser zu werden, und manchmal verliere ich; manchmal gewinne ich. Ich werde versuchen, beim nächsten Mal besser zu sein, und das ist das Einzige, was ich tun kann." Das Viertelfinale war das elfte Aufeinandertreffen der beiden Top-5-Spieler. Bis zu den Miami Open im Jahr 2023 führte Medvedev im direkten Vergleich noch mit 6:0 Siegen. Danach holte Sinner rasant auf, so dass der Weltranglistenfünfte nur noch mit 7:6 gewonnenen Matches in Führung liegt.