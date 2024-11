Mehr Schmutz als Schutz

Die Dopingfälle von Jannik Sinner und Iga Swiatek werfen viele Fragen auf. Ein Kommentar vom SID.

von SID

zuletzt bearbeitet: 28.11.2024, 22:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Swiatek legte einen positiven Dopingtest ab

Die International Tennis Integrity Agency, kurz ITIA, verantwortet eine Aufgabe: den Schutz der Integrität der Wettbewerbe in der glamourösen Welt des Profitennis. Dieser Aufgabe geht die Organisation seit knapp zwei Jahren nach, werteorientiert und unabhängig von allen Interessen, darauf besteht die ITIA. Doch die beiden prominenten Dopingfälle in diesem Jahr wecken ernsthafte Zweifel an der Selbstbeschreibung.

Zwei Stars, mehrere positive Proben auf bekannte Dopingmittel und zwei äußerst milde Urteile. Dazu maximale Intransparenz. Die Welt erfuhr erst nach dem Abschluss der Verfahren von den Ermittlungen gegen Jannik Sinner und Iga Swiatek. Der Italiener, mittlerweile die Nummer eins, wurde freigesprochen, die Polin, nach einer geheimen Kurz-Suspendierung nur noch die Nummer zwei bei den Frauen, darf bald wieder antreten.

Was wird eigentlich geschützt?

Bei so viel Geheimniskrämerei und Verständnis für die Erklärungen der Ausnahmeathleten - bei Sinner war ein Steroid in der Creme seines Physiotherapeuten, bei Swiatek das Schlafmittel mit einem beliebten Dopingmittel verunreinigt - drängt sich die Frage auf: Was wird hier eigentlich geschützt? Die Integrität der Wettbewerbe und damit alle Spieler, oder zwei Zugpferde und damit das Image des Weißen Sports?

In der ITIA mischen auch die Profivereinigungen ATP und WTA, der Weltverband ITF und die mächtigen Grand-Slam-Turniere mit. Sie alle haben kein Interesse an schmutzigen Geschichten über ihre Stars. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) handelt bereits, den Fall Sinner hat sie vor das Internationale Sportgericht CAS gebracht, auch der Fall Swiatek könnte noch untersucht werden.