Messi oder Ronaldo? Für "Rafa" eine klare Sache

Sommerzeit, Ferienzeit... Auch die Zeit für Nachrichten, die nicht direkt etwas mit Leistungen auf dem (Tennis-)Platz zu tun haben. Erst recht beim verletzten Rafael Nadal. Der Fußball-Fan hat sich geäußert, ob für ihn Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi der größere Fußballer ist. Seine Antwort dürfte Real-Madrid-Fans nicht wirklich gefallen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2023, 10:05 Uhr

Rafael Nadal urlaubt gerade in Griechenland. Sein Comeback lässt weiter auf sich warten. Richtig angreifen wird "Rafa" wohl erst wieder 2024 – wenn überhaupt.

Daher fragten ihn bei seinem Griechenland-Urlaub Fans auch nicht, wann er wieder auf dem Platz stehen wird, sondern, ob sein Herz mehr für Cristiano Ronaldo oder mehr für Lionel Messi schlägt? Bei der Antwort muss Nadal nicht lange nachdenken. "Messi is better", antwortet er auf die Frage direkt. Doch der Spanier besinnt sich sofort wieder auf die Diplomatie, schließlich ist er bekannt als ein glühender Anhänger der Königlichen von Real Madrid – dem langjährigen Arbeitgeber von Cristiano Ronaldo. Daher schiebt er schnell nach: "But I'm a Real Madrid fan."

Ok, das Fettnäpfchen hat Rafael Nadal einigermaßen umkurvt. Bleibt zu hoffen, dass er nächsten Sommer wieder sportliche Schlagzeilen schreibt. Mit eigenen Leistungen auf dem Tennis-Platz.

Bis dahin kann man sich mit diesem Video etwas die Zeit vertreiben: