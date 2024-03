Miami: Der interwetten-Favoritencheck

Direkt nach dem Masters-Turnier von Indian Wells steht im sonnigen Miami gleich das nächste Championat dieser Tennisserie statt. Wer dem Indian-Wells-Gewinner Carlos Alcaraz am ehesten gefährlich werden könnte, erfahrt ihr im Favoriten-Check von interwetten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2024, 18:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© interwetten

Top-Wettquoten für Alcaraz, Sinner und Medwedew

Die Liste der Favoriten für das Turnier in Florida ist lange. Carlos Alcaraz (Wettquote: 3.05) hat sich mit seinem großartigen Auftritt von Indian Wells eindrucksvoll zurückgemeldet und will jetzt das Sunshine Double holen. Auf dem Weg zur Titelverteidigung besiegte der 20-jährige Spanier keine Geringeren als Alexander Zverev, Jannik Sinner und Daniil Medwedew. Speziell Australian-Open-Gewinner Sinner (Wettquote: 3.55) und dessen Finalgegner Medwedew (Wettquote: 6.75) gelten auch für Miami als die größten Herausforderer des Mannes aus EL Palmar. Kann der Wimbledon-Sieger von 2023 in dieser Saison seinen zweiten Miami-Titel holen?

Sicher nicht mit in Florida dabei sein wird überraschenderweise die aktuelle Nummer eins der Tenniswelt. Novak Djokovic hat erst kürzlich via Social Media darüber informiert, dass er seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier zurückgezogen hat. Experten rechnen mit einer Rückkehr von Nole zum Start der Sandplatzsaison in Monaco im April. Gleiches gilt für seinen langjährigen Rivalen, den Sandplatzkönig Rafael Nadal. Der Mallorquiner fühlt sich nach seiner langen Pause derzeit noch nicht bereit für ein Antreten im Konzert der Großen und legt den vollen Fokus auf Turniere wie Monaco, Madrid oder Rom und im Besonderen auf sein Lieblingsturnier in Roland Garros.

Erweiterter Favoritenkreis in Miami

Einiges zutrauen muss man in Miami auch Tommy Paul (Wettquote: 43.00), der sich schon in Indian Wells großartig präsentiert und es bis ins Halbfinale geschafft hat. Daniil Medwedew war dort aber dann doch noch eine Nummer zu groß. In Florida will der US-Boy aber wieder angreifen und die eigenen Anhänger mit seinem druckvollen Grundlinienspiel begeistern. Gelingt Paul der große Triumph auf heimischem Boden?

Gute Erinnerungen an Miami wird auch Hubert Hurkacz (Wettquote: 43.00) haben, der sich 2021 im Finale gegen den aktuellen Australian-Open-Sieger Jannik Sinner durchsetzen konnte. Zuletzt scheiterte der Pole in Kalifornien schon früh im Turnier an Gaël Monfils (Wettquote: 110.00). In Miami ist dem 27-Jährigen aber einiges zuzutrauen.

Alexander Zverev, (Wettquote: 14.00), Alex de Minaur (Wettquote: 19.00), Taylor Fritz (Wettquote: 23.00), Holger Rune (Wettquote: 26.00) und Casper Ruud (Wettquote: 29.00) gelten ebenfalls als gefährliche Außenseiter, wollen dem Turnier von Miami ihren Stempel aufdrücken und die Topfavoriten bis zum Äußersten fordern.

Deutsche in Florida

Alexander Zverev gilt auch in Miami als aussichtsreichster deutscher Kandidat auf den Titel. In Indian Wells hat der Hamburger unter anderem Alex de Minaur (Wettquote: 18.00) aus dem Turnier geworfen, ist dann aber im Viertelfinale klar am späteren Turniersieger Carlos Alcaraz gescheitert. Den Anschluss an die Weltspitze scheint er aber wieder gefunden zu haben. Die anderen deutschen Tennisprofis hatten weniger Glück in Kalifornien. Können sich Spieler wie Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann oder Dominik Koepfer in Florida steigern und wie weit kommt der ehemalige US-Open-Finalist Alexander Zverev?