Miami Open: Alexander Zverev kassiert Klatsche gegen Taro Daniel

Alexander Zverev (ATP-Nr. 15) ist beim ATP-Masters-Turnier in Miami zum Auftakt ausgeschieden. Er unterlag dem Japaner Taro Daniel glatt in zwei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.03.2023, 05:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev

Es gibt sie, diese Tage, an denen gar nichts zusammenpasst - und Alexander Zverev hat in Miami so einen erwischt. 0:6, 4:6 hieß es aus Sicht des 25-Jährigen gegen den Weltranglisten-97. Taro Daniel in der zweiten Runde der Miami Open 2023.

In Runde 1 hatte Zverev ein Freilos gehabt.

Gegen Daniel klappte vor allem zu Beginn so gut wie gar nichts, im ersten Satz machte Zverev in drei eigenen Aufschlagspielen nur sechs Punkte - Daniel hingegen spielte groß auf. Im zweiten Satz gelang Daniel das entscheidende Break zum 3:2. Eine eigene Breakchance erspielte sich Zverev das gesamte Match über nicht, fabrizierte indes massenhaft Fehler ohne Not und fand keinen Rhythmus.

Taro Daniel: "Gegner schlecht weiterspielen lassen"

Was auch sein Gegner merkte - "im ersten Satz hatte er Probleme und ich wollte ihm seinen Rhythmus nicht zurückgeben", analysierte Daniel nach dem Sieg. "Manchmal geht es darum, den anderen schlecht weiterspielen zu lassen. Es ist dann ein etwas schmutziger Kampf", so der 30-jährige Routinier.

Der in diesem Jahr ohnehin in starker Form scheint: In Indian Wells hatte er bereits Matteo Berrettini aus den Turmier genommen, danach nur knapp gegen Cameron Norrie verloren. Zuvor in Acapulco hatte er den Weltranglisten-Vierten Casper Ruud geschlagen. "Manchmal weiß man nicht, warum sich die Dinge wenden und man erfolgreich ist. Man macht einfach weiter und es passt. Mein Plan ist es, konstant mehr solche Siege hinzubekommen."

Alexander Zverev noch mit Auf und Ab nach langer Verletzungspause

Zverev hingegen kämpft nach wie vor um Konstanz nach seinem Comeback, er hatte erst zu Beginn des Jahres seine Rückkehr nach der schweren Bänderverletzung bei den French Open 2022 gefeiert.

Und eigentlich aufsteigende Form gezeigt zuletzt, mit dem Halbfinaleinzug in Dubai und einem starken Auftritt (knappe Dreisatzniederlage) gegen Daniil Medvedev in Indian Wells.

Nun beginnt für ihn also die Sandplatzvorbereitung.