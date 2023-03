Miami Open: Andreescu nimmt Sakkari raus, Cirstea überrascht erneut

Bianca Andreescu zeigt sich in Miami weiter in starker Form. Auch Belinda Bencic ist weiter. Ausgeschieden ist hingegen Caroline Garcia.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.03.2023, 06:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Bianca Andreescu

Andreescu gewann gegen die an sieben gesetzte Maria Sakkari mit 5:7, 6:3 und 6:4 und steht damit in der dritten Runde in Miami. Zum Auftakt hatte sie gegen Emma Raducanu gewonnen. "Es ist ein weiterer Schritt für mein Selbstvertrauen", so die Ex-Top-Ten-Spielerin, die immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und vor rund einem Jahr in Stuttgart ihr Comeback nach langer Pause gegeben hatte. Aktuell steht sie auf Rang 31 im Ranking.

Für eine Überraschung sorgte auf Sorana Cirstea mit einem 6:2, 6:3-Sieg über die an fünf gesetzte Carolina Garcia - sie hatte bereits das Duell der beiden beim Vorturnier in Indian Wells für sich entschieden.

Ebenfalls erfolgreich: Belinda Bencic gegen Leylah Fernandez (6:1, 6:1), Petra Kvitova gegen ihre junge Landsfrau Linda Noskova (6:3, 6:0); auch Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova und Madison Keys waren erfolgreich.

Sabalenka angeschlagen, aber erfolgreich

Und in der Nacht: Aryna Sabalenka. Die Weltranglisten-Zweite gewann mit 6:4, 6:3 gegen Shelby Rogers und machte dabei 24 der finalen 27 Punkte, nach einem Fehlstart im zweiten Durchgang.

Sabalenka hatte dabei mit Problemen am linken Bein zu kämpfen, nahm sich zu Beginn des zweiten Satzes eine Verletzungspause, kam dann aber durch. "Für den Moment fühle ich mich okay", sagte sie anschließend. "Ich versuche, das Problem zu lösen und bereits fürs nächste Spiel zu sein."

Hier trifft Sabalenka auf Marie Bouzkova.

Hier das Einzel-Tableau in Miami