Miami Open: Danielle Collins schafft den Sensations-Titel

Danielle Collins hat mit einem 7:5 und 6:3 gegen Elena Rybakina den Titel beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2024, 22:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Danielle Collins hat in Miami den Titel geholt

Was war das für ein Ende des Finales der Frauen in Miami! Danielle Collins stand bei 7:5, 5:3 und 30:0 nur zwei Punkte vom größten Triumph ihrer Karriere entfernt, dann gewann Elena Rybakina drei Punkte in Folge. Collins wehrte den Breakball ab, benötigte dann aber vier Matchbälle, um ihren dritten Titel zu holen.

Lediglich in Runde eins musste die US-Amerikanerin, die Ende der Saison aus gesundheitlichen Gründen ihre Karriere beenden wird, einen Satz abgeben. Gegen Landsfrau Bernarda Pera. Im Endspiel gegen Rybakina zeigte sich Collins vor den Augen von André Agassi extrem nervenstark, ließ nur ein Break zu. Holte sich ihrerseits aber drei Mal den Aufschlag von Rybakina.

Mit dem Sieg in ihrem Heimat-Bundesstaat wird sich Danielle Collins in den WTA-Charts um 31 Positionen auf Platz 22 verbessern. Elena Rybakina, die im vergangenen Jahr im Endspiel an Petra Kvitova gescheitert war, bleibt auf Rang vier.

Hier das Einzel-Tableau in Miami