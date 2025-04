Miami Open: Erstmals mehr als 400.000 Fans dabei

Die Miami Open 2025 haben einen neuen Rekord an Zuschauern aufgestellt. Erstmals sind mehr als 400.000 Menschen während er beiden Turnierwochen auf die Anlage rund um das Hard Rock Stadium gepilgert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.04.2025, 16:24 Uhr

© Getty Images Bei Matches von Joao Fonseca war die Stimmung in Miami prächtig

Wenn die Idee der veranstaltenden Agentur war, mit der Verlegung des ATP-Masters-1000-Turniers von Key Biscayne nach (nicht ganz Downtown) Miami mehr Zuschauer anzulocken, dann ist dieses Kalkül voll aufgegangen. Denn erstmals wurden mehr als 400.000 zahlende Zuschauer beim zweiten 1000er des Jahres registriert, ein neuer Rekord. Wobei es zu bedenken gilt, dass auf Key Biscayne ja nur eine Woche lang gespielt wurde. In Miami inklusive Qualifikations-Matches aber beinahe zwei. Und dass die Kapazität im Hard Rock Stadium zwar deutlich höher ist als auf dem Center Court in Key Biscayne. Was aber nicht gleichzeitig zu besserer Stimmung geführt hat.

Denn die baulichen Gegebenheiten sind nun einmal so, dass man einen Tennisplatz nur schwer zentral in ein Football-Stadion verpflanzen kann. Zu weit die Abstände zu den regulären Tribünen. Stattdessen werden eben temporäre Sitzgelegenheiten aufgestellt, die Geräuschkulisse leidet darunter erheblich.

Es sei denn, Joao Fonseca ist am Start. Bei den Matches des Brasilianers gab es grandiose Szenen auf den Ständen. Und fast noch grandiosere Unmutsbekundungen, als ein Match von Fonseca vom Grandstand in das große Stadion verlegt wurde. Generell gilt aber: Alle Courts mit Ausnahme des größten sind austauschbar - schließlich werden sie ja nur für die beiden Turnierwochen direkt vor dem Hard Rock Stadium aufgebaut. Die Kasse klingelt trotzdem - der Charme ist aber verloren gegangen.