Miami Open: Iga Swiatek siegt - und stellt ab Montag die neue Nummer 1

Iga Swiatek wird ab Montag die Nachfolge von Ashleigh Barty antreten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.03.2022, 11:26 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek

Swiatek schlug in ihrem Eröffnungsmatch in Miami die Schweizerin Viktorija Golubic glatt mit 6:2, 6:0 und hat sich damit die Nummer 1 der Tenniswelt gesichert. Denn: Ashleigh Barty, aktuell klar Führende der Weltrangliste, hatte am Mittwoch überraschend ihren Rücktritt vom Tennis bekanntgegeben. Und angekündigt, eine Streichung ihres Namens aus der Weltrangliste zu beantragen.

Barty wird also bereits am Montag "freiwillig" ihren Platz an der Spitze räumen. Swiatek hingegen, in dieser Woche überhaupt erstmals die Nummer 2 (nach ihrem Sieg in Indian Wells), wird aufrücken, das ist durch ihren Auftaktsieg in Miami nun sicher.

Swiatek: "Erst seit zwei Tagen mein Ziel"

Swiatek wurde nach dem Match von Turnierdirektor James Blake und Lindsay Davenport auf dem Platz überrascht, Blumen inklusive.

"Es ist ziemlich merkwürdig", sagte sie über die Nummer 1. "Erst seit zwei Tagen ist es mein Ziel, und jetzt ist es so schnell gegangen."

Swiatek ist mit 20 Jahren die jüngste Nummer 1 seit Caroline Wozniacki in 2010, und die erste Frau aus Polen an der Spitze im Tennis. Chris Evert hatte 1975 die erste Nummer 1 der Damen gestellt.

Swiatek hatte im Herbst 2020 völlig überraschend die French Open gewonnen, als Nummer 54 der Welt. Seither spielte sie sich mit stabilen Leistungen immer weiter nach vorne.

Sakkari raus, Fruhvirtova überrascht

Neben Swiatek waren in Miami am Freitag auch Paula Badosa, Victoria Azarenka und Petra Kvitova erfolgreich.

Überraschend ausgeschieden ist Maria Sakkari, aktuell Weltranglisten-Dritte, nach einem 6:4, 1:6, 2:6 gegen Beatriz Haddad Maia.

Für eine kleine Sensation sorgte indes die junge Tschechin Linda Fruhvirtova: Die 16-Jährige, als Nummer 279 via WIldcard im Feld, schlug Elise Mertens mit 7:5, 2:6, 6:1 und feierte ihren ersten Triumph über eine Top-50-Spielerin

