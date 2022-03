Miami Open: Mackenzie McDonald nach Sieg über Dimitrov nächster Gegner von Alexander Zverev

Mackenzie McDonald (ATP-Nr. 54) steht als nächster Gegner von Alexander Zverev bei den Miami Open fest. Der US-Amerikaner schlug Grigor Dimitrov.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.03.2022, 11:26 Uhr

© Getty Images Mackenzie McDonald

McDonald siegte vom Ergebnis her recht klar mit 6:1, 6:4 gegen Dimitrov, der war in Miami an Position 26 gesetzt. Der US-Amerikaner trifft damit in Runde 3 auf Alexander Zverev.

Zverev hatte sich zuvor in seinem Auftaktspiel gegen Borna Coric in drei umkämpften Sätzen durchgesetzt.

McDonald ist ein nicht allzu bekanntes Gesicht auf der Tour: Er hatte sich 2018 erstmals unter die Top 100 gespielt, sich 2020 dann aber von den besten 200 Tennisspielern der Welt verabschiedet. 2021 hatte er dann mit einem Achtelfinallauf bei den Australian Open wieder den Anschluss hergestellt und sich mit guten Challenger-Ergebnissen verbessert. Beim ATP-Turnier in Washington hatte er dann das Finale erreicht, in dem er nur knapp Jannik Sinner unterlegen war.

Anfang des Jahres stand er erstmals kurzzeitig unter den Top 50.

Zverev führt im direkten Vergleich gegen McDonald mit 2:0, er gewann die Partien in 2018 in Acapulco (6:3, 7:5) und 2022 in Montpellier (6:2, 7:6 (5)).

Kyrgios trifft nun auf Fabio Fognini

Neben dem vor allem in der Deutlichkeit Überraschungssieg von Nick Kyrgios über Andrey Rublev gewannen am Freitag auch Cameron Norrie, Pablo Carreno Busta und Fabio Fognini ihre Partien - Fognini spielt nun in einem durchaus ansprechenden Match gegen Kyrgios.

Ausgeschieden ist Diego Schwartzman nach eine 6:4, 6:7 (3) und 4:6 gegen Thanasi Kokkinakis. John Isner unterlag Hugo Gaston.

Heute im Einsatz: Medvedev, Murray, Tsitsipas, Alcaraz

Am Samstag bestreiten Daniil Medvedev und Andy Murray ein erwartungsfrohes Duell, ab 17 Uhr MEZ. Auch Stefanos Tsitsipas (gegen J.J. Wolf), Taylor Fritz (gegen Mikhail Kukushkin), Denis Shapovalov (gegen Lloyd Harris) und Carlos Alcaraz (gegen Marton Fucsovicz)sind im Einsatz.

