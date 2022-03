Miami Open: Naomi Osaka fixiert Duell mit Angelique Kerber

Naomi Osaka (WTA-Nr. 77) hat ihr Auftaktmatch bei den Miami Open gewonnen und spielt damit in Runde 2 gegen Angelique Kerber.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.03.2022, 18:48 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka

Osaka ließ beim 6:3, 6:4 gegen Astra Sharma nichts anbrennen und zeigte sich vor allem bei eigenem Service unantastbar.

Die vierfache Majorsiegerin war schnell mit 3:0 in Führung gegangen, im ersten Durchgang gab sie nur drei Punkte bei eigenem Service ab, im zweiten Satz nur fünf. Eine Breakchance gegen sich ließ Osaka nicht zu.

Osaka trifft damit auf Angelique Kerber. Die ist in Miami an Position 13 gesetzt und profitierte in Runde 1 von einem Freilos.

Kerber führt im H2H mit 4:1

Osaka und Kerber waren zuletzt bei den WTA Finals in 2018 aufeinandergetroffen. Im direkten Vergleich führt die Deutsche mit 4:1, die letzten vier Begegnungen hat sie allesamt gewonnen.

Osaka fühlt sich in Miami wie zu Hause, "das ist quasi mein Heimturnier", sagte sie. Osaka ist nur unweit von Miami aufgewachsen. "Das ist das Turnier, auf das ich mich jedes Jahr freue."

