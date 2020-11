Milos Raonic: Abgespeckter Kalender in der Saison 2021

Milos Raonic hat angedeutet, im Jahr 2021 nur wenige Turnier bestreiten zu wollen, sollten die aktuellen Regeln zur Rankingerstellung beibehalten werden.

"Es kommt ganz darauf an, wie die Regeln aussehen und wie das Ranking nach Indian Wells aktualisiert wird", sagte Raonic. Beim ersten Masters-Turnier der kommenden Saison soll der Übergang zur alten Regelung erfolgen. Normalerweise fallen die Ranglistenpunkte von Turnieren nach 12 Monaten aus der Wertung. Da der Turnierkalender jedes Jahr in den Grundzügen gleich ist, werden also Punkte aus dem Vorjahr automatisch mit jenen der aktuellen Ausgabe eines Events ersetzt.

Diese Regel wurde aber aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt: Spieler können aktuell nur Punkte für das Ranking gewinnen. Ergebnisse aus der Vergangenheit werden nicht gelöscht. So will die ATP sicherstellen, dass Reisebeschränkungen keinen Einfluss auf die Rangliste haben. Dieser Passus gilt bis zum Event in Indian Wells. Es ist auch jenes Turnier, das als eines der ersten im vergangenen März abgesagt werden musste.

"Wenn es dabei bleibt und die Aussicht auf eine volle Saison besteht, werde ich wahrscheinlich deutlich weniger der 250er und 500er spielen", sagte Raonic. "Ich muss mir ja auch keine Sorgen darum machen, dass plötzlich "Nuller" in meinem Ranking auftauchen. Die Bedingungen, nicht das Hotelzimmer verlassen zu können, sind psychologisch gesehen nicht gesund für mich. Ich brauche etwas Freiraum."

Beim Masters in Paris-Bercy scheiterte Raonic erst im Halbfinale am späteren Turniersieger Daniil Medvedev. Beim Cincinnati-Turnier erreichte Raonic sogar das Finale. Die ehemalige Nummer drei der Welt rangiert aktuell auf Platz 14. Neben Raonic könnten viele weitere Spitzenspieler in Zukunft noch seltener bei kleineren Turnieren aufschlagen.