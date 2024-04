Mirra Andreeva und die Geschenke zum Geburtstag

Teenagerin Mirra Andreeva feiert heute ihren 17. Geburtstag. Ihre Geschenke dafür holt sich die junge Russin am liebsten selbst auf dem Platz ab.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.04.2024, 01:31 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva beschenkt sich an ihrem heutigen Geburtstag am liebsten selbst.

Es war der letztmögliche Tag für Mirra Andreeva, um einen außergewöhnlichen Rekord einzustellen. Mit ihrem Erfolg gegen die Wimbledonsiegerin Marketa Vordrousova ist die Weltranglisten-43. nach der Tschechin Nicole Vaidisova erst die zweite Spielerin in diesem Jahrhundert, die vor ihrem 17. Geburtstag eine Top-10-Spielerin auf Sand besiegen konnte. Vaidisova, die im zweiten Anlauf mit ihrem Landmann und Profi-Kollegen Radek Stepanek verheiratet ist, besiegte 2005 in Charleston die damals amtierende French-Open-Championesse Anastasia Myskina aus Russland.

Befragt nach ihrem Match, was sich sie sich zum heutigen Geburtstag wünscht, antwortete die Teenagerin schlagfertig: „Das perfekte Geschenk für mich wäre ein Sieg. Ich werde alles dafür versuchen.“ Doch auch neben dem Platz rechnet Andreeva mit einer Bescherung, wie sie verriet: „Meine Mutter hat bereits etwas für mich gekauft. Gestern hat sie mit unserer Kreditkarte Geld ausgegeben. Also bin ich schon sehr gespannt, was sie für mich besorgt hat.“

Wie bereits im Vorjahr, als sie sich im Achtelfinale Aryna Sabalenka geschlagen geben musste, steht Andreeva beim Masters-Event in Madrid in der Runde der letzten 16. Dort wird sie es an ihrem Geburtstag mit der an Nr. 12 gesetzten Italienerin Jasmine Paolini zu tun bekommen.

