"Mit Taktik punkten: Die Kunst, über Tennis nachzudenken": Wir verlosen drei Tennisbücher

Wir verlosen 3 Exemplare des neuen Tennisbuchs "Mit Taktik punkten: Die Kunst, über Tennis nachzudenken" - macht mit und gewinnt!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.10.2022, 19:55 Uhr

Ihr wärt gerne Roger Federer – seid es aber nicht?

Ihr würdet gerne erfolgreicher Tennis spielen – tut es aber nicht?

Dann ist es Zeit, über Tennis nachzudenken und das Beste aus eurem Spiel herauszuholen! Denn Taktik ist im Freizeittennis womöglich noch wichtiger als bei den Profis: Wenn nicht alle Schläge perfekt sitzen, könnt ihr mit schlauem Spiel viel bewirken.

Warum ist es sinnvoll, sich frühzeitig mit den Außenumständen vertraut zu machen? Was ist die "D-N-O"-Theorie, und wieso achten so wenige Spieler drauf? Wie könnt ihr die Einspielzeit besser für euch nutzen und erste Infos über euren Gegner sammeln? Wieso gehen so viele Spieler auf den 250 km/h-Winner, obwohl es im Tennis doch meist um die Fehler geht? Und wie sieht das Notfallprogramm aus, wenn ihr absolut keine Kugel trefft?

In "Mit Taktik punkten: Die Kunst, über Tennis nachzudenken" gibt es Antworten.

So gewinnt ihr!

Ihr könnt euch 3 Exemplare sichern - und eure Siegesbilanz von nun an verbessern. Kommentiert einfach auf Facebook, warum ausgerechnet ihr Taktik-Tipps braucht (oder markiert einen Kumpel, der sie dringend nötig hat).

Viel Glück!

Und falls ihr kein Glück habt: "Mit Taktik punkten: Die Kunst, über Tennis nachzudenken" könnt ihr natürlich auch kaufen, zum Beispiel bei Amazon, Thalia, Hugendubel oder beim Copress-Verlag. Und natürlich bei der Buchhandlung eures Vertrauens!

Hier könnt ihr etwas reinblättern.