Mit viel Starpower: In einer Woche steigt das UTS-Finale

Vom 6. bis 8. Dezember wird in London das Saisonfinale des Ultimate Tennis Showdown über die Bühne gehen. Mittlerweile wurden auch schon die Gruppen ausgelost.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.11.2024, 13:23 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev ist in London topgesetzt

Wie bereits im Vorjahr wird das Saisonfinale des Ultimate Tennis Showdown auch 2024 wieder in London über die Bühne gehen. Ideengeber Patrick Mouratoglou und Co. dürfen sich dabei über ein starkes Teilnehmerfeld freuen, werden mit Andrey Rublev und Alex de Minaur doch gleich zwei ATP-Finals-Starter in der Copper Box Arena aufschlagen.

Unlängst wurden von den Veranstaltern auch die Gruppen ausgelost. Während es der topgesetzte Rublev mit Ugo Humbert, Gael Monfils und Thanasi Kokkinakis zu tun bekommt, misst sich de Minaur zunächst mit Alexander Bublik, Holger Rune und Denis Shapovalov.

Die beiden besten Spieler jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale, das wie auch das Endspiel am Sonntag ausgetragen wird. Das Event in London findet vom 6. bis 8. Dezember statt. Titelverteidiger Jack Draper ist diesmal nicht dabei.

Anders als auf der regulären Tour werden Matches beim Ulimative Tennis Showdown in vier Viertel unterteilt, wobei jedes acht Minuten dauert. Zudem steht den Spielern nur ein Aufschlag zur Verfügung. dazu gibt es einige weitere Besonderheiten.