Monfils sieht Erfahrung Safins als Unterstützung für Rublev

Als ehemaliger Gegenspieler wurde Gael Monfils in Monte-Carlo zu seiner Meinung bzgl. des Coaching-Engagements von Marat Safin bei seinem kommenden Gegner in Monte-Carlo, Andrey Rublev, befragt. Als größten Gewinn sieht der 38-jährige Franzose die Erfahrung des ehemaligen Weltranglistenersten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.04.2025, 07:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Als aktiver Spieler verlor Marat Safin alle vier Begegnungen gegen Gael Monfils.

Wer sollte schon die Fähigkeiten eines ehemaligen Spielers besser einschätzen können als ein noch aktiver Spielerkollege, der die Schläger mit dem Ex-Profi auf dem Platz noch gekreuzt hat. Und so bot es sich bei der Pressekonferenz des Franzosen Gael Monfils geradezu an, ihn nach seiner Meinung bzgl. des Coaching-Engagements von Marat Safin beim etwas strauchelnden Andrey Rublev zu befragen. Immerhin stand der 38-jährige viel Mal in einem offiziellen Match mit Safin auf dem Platz und konnte dabei alle Begegnungen, drei davon auf Masters-Ebene, für sich entscheiden

Auf die Frage, wie Safin seinen 27-jährigen Landsmann unterstützen könne, kommentierte der französische Davis-Cup-Spieler: „Er mochte sehr knappe Spiele und hat viele davon gewonnen. Deshalb verfügt er in diesem Bereich über sehr viel Erfahrung.“ Gerade auf Major-Ebene, wo Rublev die ganz großen Erfolge noch versagt blieben, sieht er diesbezüglich eine große Chance: „Er hat Grand-Slams und andere große Turniere gewonnen. Er weiß also, wie man diesen letzten Schritt gehen kann.“

Dennoch mahnt Monfils zu Geduld und ist ebenfalls gespannt, ob die neue Zusammenarbeit matchen wird: „Ich denke, wir werden nach und nach herausfinden, was passiert. Vielleicht ist es noch etwas früh, darüber zu sprechen. Ich glaube Marat trainiert zum ersten Mal einen Topspieler, also ist es wie bei Andy mit Novak.“

Einen ersten Eindruck von den geplanten Fortschritten Rublevs kann sich Monfils im Fürstentum direkt auf dem Court machen, wo der Weltranglisten-44. in der zweiten Runde des ATP-Masters-Turniers auf den an Nr. 7 gesetzten Russen treffen wird.

Hier das Einzel-Tableau aus Monte-Carlo