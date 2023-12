Monica Seles wird 50 - Aufgehalten von einem Wahnsinnigen

Monica Seles feiert heute ihren 50. Geburtstag. Die Karriere der ehemals größten Rivalin von Stefanie Graf wurde in Deutschland von einem Attentäter 1993 gestoppt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.12.2023, 23:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Monica Seles 2016 in indian Wells

Karoly Seles war der seltene Fall eines Tennisvaters, der auch bei jenen Punkten applaudiert hat, die eine Gegnerin seiner Tochter Monica gewonnen hatte. Nicht bei jedem, versteht sich. Zumal Monica in ihrer Glanzzeit ja auch zumeist diejenige war, die den Punktgewinn für sich verbuchen durfte. Diese Glanzzeit wurde in Hamburg durch das Attentat eines Fans ihrer größten Rivalin Stefanie Graf nicht nur unterbrochen. Sondern im Grunde beendet.

Monica Seles, die heute 50 Jahre alt wird, hat mit ihrem Einstieg in die WTA-Tour 1988 viele neue Facetten mit in den Tennissport gebracht. Da wäre zunächst einmal die akustische Begleitung ihrer Schläge. Damals ein Novum, heutzutage gang und gebe. Aber auch der Umstand, dass Seles sowohl die Vorhand wie auch die Rückhand beidhändig gespielt hat, war auf dem obersten Level neu (aufgeschlagen hat die im ehemaligen Jugoslawien geborene Jubilarin übrigens mit links).

Seles mit Comeback gegen Navratilova

Und so hat sich Monica Seles mit Stefanie Graf grandiose Duelle geliefert, davon naturgemäß nicht alle gewonnen, bis zum Attentat von Hamburg aber schon acht Grand-Slam-Titel im Einzel angesammelt. Nach ihrer längeren Pause, die sie mit einem Schaukampf gegen Martina Navratilova beendete, sollte nur noch ein Major dazukommen: 1996 in Australien.

Dass Seles unter diesen Umständen 53 Titel auf der WTA-Tour geholt hat, ist umso bemerkenswerter. Auch die Matchbilanz von 595 Siegen zu 122 Niederlagen beeindruckt sehr. Vor alem deshlab, weil sich die Quote nach der Zwangspause ja verschlechtert hat. Dass Monica Seles auch zur Nummer eins der Tenniswelt geworden ist, versteht sich von selbst.

Ihren letzten Triumph feierte Monica Seles 2003 in Madrid. da war Vater Karoly schon lange nicht mehr an ihrer Seite: Der außergewöhnliche Tennisvater verstarb schon 1998 an einer Krebserkrankung.