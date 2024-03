Moritz Thiem holt zum Rundumschlag gegen österreichische Medien aus

Moritz Thiem hat die Berichterstattung der österreichischen Medien über seinen Bruder Dominic scharf kritisiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.03.2024, 18:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA pictures Dominic Thiem (l.) und Moritz Thiem

Um Dominic Thiem wird es nicht ruhig. Nachdem der österreichische US-Open-Sieger von 2020 am Mittwoch öffentlich über neuerliche Probleme mit seinem Handgelenk sprach, sorgte Bruder und Manager Moritz nur wenige Stunden später mit einem Rundumschlag gegen die heimischen Medien für Aufregung.

"Ihr solltet mal darüber nachdenken, was er alles erreicht hat und welche unglaubliche Reichweite er euren Artikeln gegeben hat", ließ Moritz Thiem die österreichischen Journalisten in einer WhatsApp-Gruppe wissen. "Und jetzt schreibt ihr nur noch negativ und meistens Unwahrheiten, ausnahmslos. Das ist einfach eine bodenlose Frechheit und einfach schlecht."

Thiem polarisiert

Aufgrund seiner zahlreichen Erfolge in der Vergangenheit zählt Thiem zu den rot-weiß-roten Sport-Aushängeschildern. Das zeigt auch der Umstand, dass in Österreich im Jahr 2023 keine Person häufiger gegoogelt wurde als der ehemalige Weltranglistendritte. Zuletzt nahmen die negativen Kommentare in den sozialen Medien angesichts Thiems anhaltender Formkrise zu.

Aus sportlicher Sicht geht es für Thiem trotz seiner Handgelenkschmerzen in der kommenden Woche beim ATP-250-Sandplatzurnier in Estoril (1. bis 7. April) weiter. Bei seinen zwei jüngsten Auftritten auf Challenger-Ebene gelang dem 30-Jährigen nur ein Sieg.