Mouratoglou sieht in Djokovic den Legenden-Mörder

Auch wenn Patrick Mouratoglou in London mit aller Macht seine innovative UTS-Serie pushen möchte, kommt er in London nicht um Fragen zu den "Big 3" herum. Und der Franzose glaubt zu wissen, warum Novak Djokovic bei den Fans einen schweren Stand hatte und zum Teil noch hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.12.2023, 08:31 Uhr

© Getty Images

Am Rande der UTS-Serie wurde Initiator Patrick Mouratoglou gefragt, warum die Sympathien der "Big 3" so verteilt sind, wie sie verteilt sind. Also warum die Fans vor allem Roger Federer und Rafael Nadal lieben, mit dem statitstische erfolgreicheren Novak Djokovic aber so ihre Probleme haben.

Der Mann, der die Legenden stürzte

Der Ex-Coach von Serena Williams glaubt, dass die Zuschauer so kritisch mit Novak Djokovic ins Gericht gehen, weil er die als unbesiegbar galtenden Federer und Nadal besiegt hat: "Rafa und Roger waren die größten Superstars des Tennissports, aber Novak kam und schlug beide und die Zuschauer hassten ihn dafür".

Mouratoglou fallen aber auch noch andere Gründe für das schwierige Verhältnis des Djokers zu großen Teilen der Fans ein: "Ich glaube, er wird auch aus anderen Gründen ausgebuht. Er sagt, dass er diese Negativität nicht mag, aber manchmal drängt er das Publikum dazu, ihn auszubuhen, weil es ihm während der Matches hilft. Wir sollten nicht vergessen, dass er 14 Millionen Follower auf Instagram hat, er ist ein großer Held in Serbien. Er ist der größte Name im Tennis und wir werden ihn alle vermissen, wenn er aufhört, den Sport zu spielen."