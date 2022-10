Mouratoglou unterstützt Halep: "Sie ist absolut gegen jede Form von Doping"

Knapp eine Woche nach Bekanntwerden des positiven Dopingtests von Simona Halep hat sich nun ihr Trainer Patrick Mouratoglou zu Wort gemeldet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.10.2022, 23:20 Uhr

© Getty Images Patrick Mouratoglou äußerte seine Unterstützung für Simona Halep

Rund eine Woche ist es nun schon wieder her, als der positive Dopingtest von Simona Halep die Tenniswelt erschütterte. Bei der Rumänin wurde im Zuge einer Kontrolle während der US Open das Mittel Roxadustat nachgewiesen, die Weltranglistenzehnte wurde nun vorläufig von sämtlichen Wettbewerben ausgeschlossen.

Halep beteuerte umgehend, "niemals betrogen zu haben" und teilte ihren Fans via Social Media mit: "Nun beginnt das härteste Match meines Lebens: ein Kampf für die Wahrheit." Unterstützung erhielt die zweifache Grand-Slam-Siegerin dabei von zahlreichen ihrer Konkurrentinnen.

Mit ein wenig Verzögerung meldete sich nun auch Haleps Trainer Patrick Mouratoglou zu Wort: "Seit Simonas positivem Test letzte Woche habe ich mich entschieden, relativ still zu bleiben. Meine Priorität war es, meine Energie darauf zu verwenden, ihr zu helfen und sie jeden Tag bei der Ermittlung der Wahrheit zu unterstützen."

Mouratoglou sei davon überzeugt, dass Halep niemals in ihrem Leben gedopt habe: "Sie ist absolut gegen jede Form von Doping. Ich weiß, dass es ihr nie in den Sinn gekommen ist, eine verbotene Substanz zu nehmen." Deshalb vertraue er seinem Schützling zu "100 Prozent", so der Franzose. Er werde nun gemeinsam mit Halep darum kämpfen, "die Wahrheit zu beweisen."