Mpetshi Perricard schaut auf mögliches Duell mit Djokovic

Giovanni Mpetshi Perricard steht beim ATP-250er-Turnier in Brisbane im Viertelfinale. Doch vor allem ein mögliches Duell mit Novak Djokovic im Halbfinale reizt den 31. der Weltrangliste ganz besonders.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.01.2025, 21:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Für Giovanni Mpetshi Perricard wäre ein Duell mit Novak Djokovic besonders reizvoll.

Nach seinem Sieg gegen Frances Tiafoe blickte Giovanni Mpetshi Perricard in der Pressekonferenz bereits auf ein mögliches Duell mit Novak Djokovic. Dafür muss der junge Franzose beim ATP-Turnier in Brisbane jedoch zuerst sein Viertelfinale gegen Jakub Mensik gewinnen. Denn der “Djoker” wartet als möglicher Gegner im Halbfinale, sofern dieser sein Duell am Freitag gegen Reilly Opelka gewinnen kann.

Der 21-Jährige Aufschlagriese machte klar, dass er vor Novak Djokovic keine Angst verspüren würde. “Ich glaube, das kann ein sehr gutes Match werden. Wenn ich gegen Novak im Finale spielen kann, wäre das natürlich noch besser”, gab Mpetshi Perricard zu Protokoll. Dazu machte der 2,03 Meter große Profi jedoch ebenfalls deutlich, dass der Gedanke an ein Match gegen den 24-fachen Grand-Slam-Champion eigentlich zu früh kommt: “Ich muss zuerst mein Bestes im Viertelfinale geben.”

Djokovic muss gegen Opelka ran

Vor seinem Erfolg gegen Tiafoe siegte Giovanni Mpetshi Perricard gegen Nick Kyrgios, der in Brisbane sein Comeback feiert und mit Novak Djokovic im Doppel an den Start ging. Der Serbe kann sich wiederum bestens auf ein Duell mit dem Franzosen vorbereiten. Mit erwähntem Reilly Opelka wartet am Freitag ebenfalls ein Spieler, der vor allem über seinen Serve zum Erfolg kommt.

Ein Aufeinandertreffen im Halbfinale zwischen Mpetshi Perricard und Djokovic wäre eine Premiere. Der Olympiasieger kann auch gegen aufschlagstarke Spieler oftmals mit seinem Return für einen Vorteil sorgen. Eine Erfahrung, die Giovanni Mpetshi Perricard noch fehlt.