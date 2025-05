Weltrangliste: Ruud zurück in Top 10, Draper mit Career-High

Mit Casper Ruud, Jack Draper und Lorenzo Musetti bringt die aktuelle ATP-Weltrangliste in den Top 10 mit dem erfolgreichen Abscheiden beim Masters-Event in Madrid drei Aufsteiger zum Vorschein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.05.2025, 10:53 Uhr

© Getty Images Mit seinem Titelgewinn in Madrid kehrt Casper Ruud zurück in die Top 10 der Weltrangliste.

Mit dem Titelgewinn in Madrid verzeichnet der Norweger Casper Ruud einen Sprung um acht Positionen und kehrt mit Platz 7 wieder in den elitären Kreis der Top 10 zurück. Um einen Platz nach oben ging es für den britischen Finalisten Jack Draper, der mit Platz 5 auf einem neuen Karrierehoch aufscheint und erst der zweite Linkshänder nach Rafael Nadal im aktuellen Jahrhundert ist, der zu den fünf besten Tennisspielern der Welt zählt. Erstmals in den Top 10 befindet sich der Italiener Lorenzo Musetti, der sich mit seinem Halbfinaleinzug in der spanischen Hauptstadt um zwei Plätze auf Rang 9 verbessern konnte. Unverändert die Top 4 mit Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Taylor Fritz.

Außerhalb der Top 10 machte sich auch beim argentinischen Zverev-Bezwinger Francisco Cerundolo der Einzug in die Runde der letzten 4 bemerkbar, durch den er sich um drei Plätze auf Position 18 steigern konnte. Ebenfalls um jeweils drei Positionen ging es für Alejandro Davidovich Fokina (Platz 26) aus Spanien und den US-Amerikaner Brandon Nakashima (Platz 29) nach oben. Den Top-Move mit einem starken Resultat in Madrid legte der Kanadier Gabriel Diallo hin, der sich um 24 Positionen auf Platz 54 verbessern konnte.

Mit Turniersiegen auf der ATP-Challenger-Tour machten Alex Michelsen und Borna Coric ordentliche Sprünge in den Top 100. Während der US-Amerikaner mit seinem ersten Turniererfolg auf Sand in Estoril um sechs Plätze auf Rang 32 kletterte, steigerte sich der Kroate mit seinem Finalsieg in Aix-en-Provence gegen Stan Wawrinka um 20 Positionen und kehrte mit Platz 84 zurück in die Top 100.

Zu den Verlierern der Woche zählen Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime und Jiri Lehecka, die ihre Vorjahresresultate aus Madrid nicht bestätigen konnten. So ging es für Titelverteidiger Rublev um neun Plätze runter auf Rang 17, Finalist Auger-Aliassime fiel um 8 Ränge auf Platz 27 und Halbfinalist Lehecka stürzte um elf Positionen auf Rang 38 ab.