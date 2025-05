Auslosung Masters Rom: Zverev in der Hälfte mit Alcaraz, Draper und Musetti

Nach einem Freilos hat die Auslosung des Hauptfelds beim ATP-Masters-Turnier in Rom zum Auftakt für Titelverteidiger Alexander Zverev entweder den Argentinier Camilo Ugo Carabelli oder einen Qualifikanten vorgesehen. Im Viertelfinale würde der Hamburger auf Lorenzo Musetti oder Daniil Medvedev laufen, im Halbfinale könnte Carlos Alcaraz oder Jack Draper warten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.05.2025, 14:06 Uhr

© Getty Images Die Auslosung auf dem Weg zur Titelverteidigung in Rom ist für Alexander Zverev herausfordernd.

Die Würfel für das Hauptfeld des ATP-Masters-Turniers in Rom sind gefallen. In idyllischer Atmosphäre am historischen „Fontana di Trevi“ wurden die Lose im Beisein der Spieler Taylor Fritz und Federico Cina gezogen.

Dabei startet der Hamburger Alexander Zverev seine Mission Titelverteidigung nach einem Freilos zum Auftakt entweder gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli oder einen Qualifikanten. Danach könnte laut Setzliste Denis Shapovalov warten. In einem Achtelfinale könnte es der Weltranglisten-2. entweder mit dem Franzosen Arthur Fils oder Stefanos Tsitsipas aus Griechenland zu tun bekommen. Für ein eventuelles Viertelfinale stünden laut Setzung Lorenzo Musetti oder Daniil Medvedev bereit.

Ganz dick könnte es für Jan-Lennard Struff in der zweiten Runde kommen. Nach einem Auftakt-Match gegen den Japaner Yoshihito Nishioka würde der Warsteiner auf Carlos Alcaraz treffen. Der spanische Weltranglisten-3. läuft auf ein Viertelfinal-Duell mit dem Briten Jack Draper, die somit potenzielle Halbfinalgegner von Alexander Zverev sein könnten. Ebenfalls in diesem Viertel ist der Kempener Daniel Altmaier zugange, der sich in der ersten Runde mit dem Argentinier Francisco Comesana messen wird.

Eine interessante Aufgabe wartet auf den topgesetzten Südtiroler Jannik Sinner, der nach einem Freilos zum Auftakt entweder dem Argentinier Mariano Navone oder seinem italienischen Landsmann Federico Cina gegenüberstehen wird. Drittrundengegner wäre laut Setzliste der Spanier Alejandro Davidovich Fokina, im Achtelfinale Francisco Cerundolo oder Frances Tiafoe. Potenzieller Viertelfinalgegner für den Weltranglistenersten, der nach seiner dreimonatigen Sperre wieder eingreifen wird, wäre der Madrid-Champion Casper Ruud oder US-Youngster Ben Shelton. Im Halbfinale würde der 23-jährige Lokalmatador entweder auf Taylor Fritz oder Alex de Minaur laufen.

Hier das Einzel-Tableau aus Rom