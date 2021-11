Mubadala World Tennis Championship: Rafael Nadal und Dominic Thiem fix dabei - Staraufgebot kündigt sich an

Bei den Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi, die Ende Dezember über die Bühne gehen werden, dürfte ein Staraufgebot zu erwarten sein. Insbesondere das Antreten der derzeit verletzten Dominic Thiem und Rafael Nadal wird dort mit Spannung erwartet.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.11.2021, 10:12 Uhr

Dominic Thiem und Rafael Nadal werden wohl in Abu Dhabi auf die große Tennisbühne zurückkehren

Es waren harte Wochen für den Tennissport dieses Jahr im August. Roger Federer, Rafael Nadal und Dominic Thiem - binnen weniger Wochen verkündete das Trio über die sozialen Medien, ihre Saison verletzungsbedingt frühzeitig beenden zu müssen. Der Schweizer müsse sich einer weiteren OP unterziehen, bei Nadal zwickte der Fuß und Dominic Thiem musste nach Fehlern im Genesungsprozess sein Handgelenk länger als erwartet auskurieren lassen.

Während über einer Rückkehr von Roger Fedrerer nach wie vor etliche Fragezeichen schweben, steht nun allerdings fest, wann Nadal und Thiem auf die professionelle Bühne zurückkehren werden. Wenngleich zuerst lediglich zu einem Show-Event. Wie am Donnerstag bekannt wurde, haben der Spanier wie auch der Lichtenwörther ihren Start bei den Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhab zugesagt. Das Show-Event wird vom 16. bis zum 18. Dezember über die Bühne gehen.

US-Open-Siegerin gegen Olympia-Champ bei den Damen

Dort werden es die beiden außerdem mit weiterer hochkarätiger Konkurrenz zu tun bekommen, auch Casper Ruud und Denis Shapovalov haben ihr Antreten zugesagt, für die restlichen beiden Plätze hat zuletzt etwa Andy Murray sein Interesse bekundet. Der Schotte meinte, einen Teil seiner Saisonvorbereitung gerne in Abu Dhabi verbringen zu wollen. Und dabei auch hinsichtlich etwas Matchpraxis beim Show-Event keineswegs abgeneigt zu sein.

Während die Herren bei den Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhab zweifelsohne den Ton angeben, wird auch von den Damen Weltklassetennis zu sehen sein. Mit Emma Raducanu und Belinda Bencic stehen jene beiden Frauen fest, die das einzige Damen-Match beim Exhibition-Event in der Wüstenstadt bestreiten werden. Beste vorweihnachtliche Unterhaltung scheint in diesem Jahr also grantiert.