Murray auch beim „Sunshine-Double“ an der Seite von Djokovic

Nach dem Testlauf bei den Australian Open wird „Super-Coach“ Andy Murray den Serben Novak Djokovicauch bei den beiden US-Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami vor Ort betreuen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.03.2025, 16:30 Uhr

Der 100. Titel auf der Tour soll es auf jeden Fall sein, den Novak Djokovic bei seiner Zusammenarbeit mit Andy Murray fixieren möchte. Doch die Frequenz des Serben beim Einsammeln seiner Titel ist ganz schön ins Stocken geraten. So konnte der 37-jährige im Vorjahr neben seinem Gold-Lauf bei den olympischen Spielen in Paris keinen weiteren Titel hinzufügen. Auch in der aktuellen Spielzeit konnte der 24-fache Grand-Slam-Champion keine weitere Trophäe gen Himmel recken.

Nach seinem verletzungsbedingten Rückzug im Halbfinale der Australian Open gegen den Hamburger Alexander Zverev und seiner frühen Niederlage beim 500er-Event in Doha, hinterließ Djokovic nicht nur mit seiner Abwesenheit beim gleichkategorisierten Turnier in Dubai, sondern auch aufgrund eines im Netz aufgetauchten Videoclips, das den ehemaligen Weltranglistenersten am Flughafen mit hinkendem Gang zeigte, große Fragezeichen bezüglich seiner Wettkampffähigkeit.

Bei den ersten beiden Masters-Veranstaltungen der Saison in den USA möchte Djokovic jedoch alle Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit beseitigen. Und damit, wie beim Serben gewohnt, nichts dem Zufall überlassen wird, geht er auch beim Coaching wieder „all-in“. Wie nach dem Aus von Melbourne im persönlichen Gespräch vereinbart, soll die Zusammenarbeit mit Murray mindestens bis inklusive des Wimbledon-Turniers andauern. Und so macht sich der Schotte auf, um beim serbischen Davis-Cup-Champion von 2010 bei den Turnieren in Indian Wells und Miami den altbekannten Titelhunger zu entlocken. Beim Ehrgeiz der beiden Protagonisten wäre es mehr als verwunderlich, wenn im Gespräch der beiden die 100 nicht ausführlich thematisiert würde.