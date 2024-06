Muss Vondrousova um Titelverteidigung in Wimbledon bangen?

Im Achtelfinal-Match des WTA-500-Turniers in Berlin gegen Anna Kalinskaya verletzte sich Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova am rechten Oberschenkel und hinterlässt nach ihrer Aufgabe ein dickes Fragezeichen bzgl. einer Titelverteidigung im Wimbledon.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.06.2024, 20:01 Uhr

© Getty Images Nach ihrer verletzungsbedingten Aufgabe in Berlin muss Marketa Vondrousova um ihren Start in Wimbledon zittern.

Das Jahr 2024 meint es bislang nicht allzu gut mit Marketa Vondrousova. Nachdem die Wimbledonsiegerin im Frühjahr aufgrund des Todes ihres Großvaters die Turniere des Sunshine-Double in den USA abgebrochen bzw. abgesagt hatte, kam mit der Scheidung von ihrem Ehemann Stepan Simek nach 21-monatiger Ehe der nächste persönliche Tiefschlag.

Sportlich hatte sich die Tschechin gerade erst mit dem überzeugenden Viertelfinal-Einzug in Roland Garros wieder berappelt, ehe ihr das nächste Unglück widerfuhr. In der Runde der letzten 16 beim WTA-Rasen-Turnier in Berlin servierte die 24-jährige in der Partie gegen die Russin Anna Kalinskaya beim Stand von 5:3 auf den Satzgewinn, als sie bei einem Richtungswechsel ausrutschte und fast in den Spagat ging. Nachdem sie sich nach dem Aufstehen schmerzverzerrt am Übergang des rechten Oberschenkels zur Hüfte fasste, wurde sie in einem Medical-Time-Out behandelt. Nach zwei weiteren Spielen, die sie beide abgeben musste, gab sie schließlich die Partie auf.

Ob Vondrousova die Rasensaison, gipfelnd in der Titelverteidigung beim Major an der Church-Road, weiter in Angriff nehmen kann, bleibt ein großes Fragezeichen. Vor dem Grand-Slam-Turnier in London hatte die Linkshänderin einen Start beim WTA-500er-Turnier in Bad Homburg geplant.